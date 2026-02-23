Weather Forecast Today: उत्तर भारत में बढ़ने लगा पारा, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में आज बारिश-आंधी का अलर्ट; जानें दिल्ली और मुंबई में 23 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम

(Photo Credits File)

Weather Forecast Today, February 23: भारत के अधिकांश हिस्सों में आज, 23 फरवरी को मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर भारत में ठंड की विदाई के साथ तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. वहीं, देश के करीब 11 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई गई है. बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण भारत के राज्यों में नमी बनी हुई है.

दिल्ली-NCR और उत्तर भारत: गर्मी की दस्तक

देश की राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है. सुबह के समय हल्का कोहरा और धुंध देखी गई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होने की संभावना है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो सामान्य से अधिक है. उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पारा चढ़ना शुरू हो गया है, जिससे दोपहर के समय हल्की गर्मी महसूस की जा सकती है.

मुंबई और कोलकाता: उमस और बढ़ता तापमान

मुंबई में आज मौसम शुष्क और गर्म रहने की उम्मीद है. यहां अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जिससे उमस भरी गर्मी का अनुभव होगा. वहीं, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना है. हालांकि, दिन के समय धूप खिली रहेगी और तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी.

दक्षिण भारत: इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

IMD ने केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश की भविष्यवाणी की है. केरल और माहे के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी अगले कुछ दिनों तक मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

पहाड़ी इलाकों का हाल: शिमला और उत्तराखंड

हिमाचल प्रदेश के शिमला और उत्तराखंड के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में आज हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इन क्षेत्रों में सुबह और शाम की ठंड बरकरार है. शिमला में न्यूनतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि दर्ज की जा रही है.

अन्य शहरों का हाल

बेंगलुरु: मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन दोपहर में हल्की गर्मी हो सकती है.

हैदराबाद: आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

ओडिशा और छत्तीसगढ़: इन राज्यों में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने सलाह दी है कि उत्तर भारत में तेजी से बढ़ते तापमान को देखते हुए लोग हाइड्रेटेड रहें और दोपहर की तेज धूप से बचने की कोशिश करें.