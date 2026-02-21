Weather Forecast Today, February 21: उत्तर भारत में चढ़ने लगा पारा, दक्षिण के इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट; जानें अपने शहर का हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Weather Forecast Today, February 21: फरवरी (February) के आखिरी हफ्ते की शुरुआत के साथ ही भारत के मौसम (Weather) में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. एक ओर जहां उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में सर्दी का असर कम हो रहा है और तापमान तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग (Meteorological Department) (IMD) के अनुसार, दिल्ली (Delhi) में अधिकतम तापमान 29°C तक पहुंच सकता है, जबकि दक्षिण के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, February 20: दिल्ली-यूपी में गर्मी की दस्तक, दक्षिण भारत के 6 राज्यों में भारी बारिश का 'रेड अलर्ट'

उत्तर और मध्य भारत: गर्मी की दस्तक

उत्तर भारत के राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का असर कम होने के बाद आसमान साफ हो गया है, जिससे धूप की तपिश बढ़ गई है.

दिल्ली-एनसीआर: राजधानी में आज सुबह हल्की धुंध रही, लेकिन दिनभर आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम 13°C के आसपास रहने का अनुमान है.

राजधानी में आज सुबह हल्की धुंध रही, लेकिन दिनभर आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 29°C और न्यूनतम 13°C के आसपास रहने का अनुमान है. शिमला और पहाड़ी क्षेत्र: शिमला में आज मौसम सुहावना रहेगा, यहां अधिकतम तापमान 18°C के करीब रहने की उम्मीद है. हालांकि, ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी हुई है.

दक्षिण भारत: भारी बारिश का अलर्ट

दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज उत्तर के विपरीत बना हुआ है. बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण प्रायद्वीपीय भारत में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं.

केरल और तमिलनाडु: IMD ने दक्षिण तमिलनाडु और केरल के अलग-अलग स्थानों पर 21 और 22 फरवरी को भारी बारिश की चेतावनी (Yellow Alert) जारी की है।

IMD ने दक्षिण तमिलनाडु और केरल के अलग-अलग स्थानों पर 21 और 22 फरवरी को की चेतावनी (Yellow Alert) जारी की है। बेंगलुरु और चेन्नई: बेंगलुरु में हल्की हवाओं के साथ सुखद मौसम रहेगा, वहीं चेन्नई और तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मछुआरों को दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर न जाने की सलाह दी गई है.

मुंबई और पश्चिम भारत: गर्म और उमस भरा दिन

मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है।

मुंबई: शहर में आज अधिकतम तापमान 33°C से 34°C के बीच रहने की संभावना है. हवा में नमी अधिक होने के कारण उमस महसूस हो सकती है.

शहर में आज अधिकतम तापमान 33°C से 34°C के बीच रहने की संभावना है. हवा में नमी अधिक होने के कारण उमस महसूस हो सकती है. गुजरात और राजस्थान: अहमदाबाद और जयपुर जैसे शहरों में भी पारा 33°C के स्तर को छू सकता है, जिससे दोपहर के समय गर्मी का एहसास होगा.

कोलकाता और पूर्वी भारत

कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में मौसम स्थिर बना हुआ है. शहर में सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध देखी गई, लेकिन दिनभर आंशिक रूप से धूप खिली रहेगी. अधिकतम तापमान 32°C तक जाने की संभावना है, जो सामान्य से थोड़ा अधिक है.