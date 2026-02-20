Weather Forecast Today, February 20: दिल्ली-यूपी में गर्मी की दस्तक, दक्षिण भारत के 6 राज्यों में भारी बारिश का 'रेड अलर्ट'

Sunny Day (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली/मुंबई: भारत के मौसम (Weather) के मिजाज में आज, 20 फरवरी को बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. जहाँ एक ओर उत्तर भारत (North India) के मैदानी इलाकों में फरवरी (February) के महीने में ही मार्च (March) जैसी गर्मी का अहसास होने लगा है, वहीं दक्षिण भारत (South India) के 6 राज्यों में भारी बारिश (Heavy Rain) को लेकर 'रेड अलर्ट' (Red Alert) जारी किया गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) (IMD) के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोधाभासी मौसम बना रहेगा. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today: IMD का अलर्ट, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी-बारिश की संभावना, जानें दिल्ली-मुंबई सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

उत्तर भारत: दिल्ली-एनसीआर में गर्मी की शुरुआत

दिल्ली और आसपास के इलाकों जैसे नोएडा और गाजियाबाद में आज मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा. दिन में तेज धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान 27°C से 29°C के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 12°C के आसपास रहेगा। हालांकि, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में छिटपुट बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में अब कड़ाके की ठंड की विदाई हो चुकी है.

दक्षिण और मध्य भारत: भारी बारिश की चेतावनी

आईएमडी ने दक्षिण भारत के राज्यों—खासकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों—में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. इन इलाकों में 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट बारिश देखी जा सकती है.

मुंबई का आज का मौसम, 20 फरवरी

दिल्ली का आज का मौसम, 20 फरवरी

चेन्नई का आज का मौसम, 20 फरवरी

बेंगलुरु का आज का मौसम, 20 फरवरी

हैदराबाद का आज का मौसम, 20 फरवरी

कोलकाता का आज का मौसम, 20 फरवरी

शिमला का आज का मौसम, 20 फरवरी

मेट्रो शहरों का हाल: एक नज़र में

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान मौसम का हाल दिल्ली 28°C 12°C साफ आसमान, हल्की गर्मी मुंबई 30°C 22°C उमस भरा और गर्म कोलकाता 33°C 21°C गर्म और शुष्क मौसम चेन्नई 31°C 25°C हल्की बारिश की संभावना बेंगलुरु 30°C 19°C बादल छाए रहेंगे, बारिश संभव

पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश

हिमाचल प्रदेश (शिमला) और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बर्फबारी और बारिश जारी रह सकती है. शिमला में न्यूनतम तापमान 10°C के आसपास बना हुआ है. मौसम विभाग का कहना है कि 22 फरवरी तक पहाड़ों पर मौसम मिला-जुला रहेगा, जिससे मैदानी इलाकों की हवाओं में हल्की नमी बनी रह सकती है.

किसानों के लिए सलाह

उत्तर भारत में तापमान बढ़ने और दक्षिण में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है. फसल कटाई और सिंचाई के कार्यों को मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही शेड्यूल करने का सुझाव दिया गया है.