Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सिनेमा की झांकी दिखांएगे संजय लीला भंसाली, IFTDA ने जताया पीएम का आभार

संजय लीला भंसाली (Photo Credits: IANS)

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर हर साल कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकियां देश की विविधता, इतिहास और रचनात्मक शक्ति को दर्शाती हैं. इस साल गणतंत्र दिवस पर भारतीय सिनेमा को मिलने वाला सम्मान खास तौर पर चर्चा में है. मशहूर फिल्म निर्देशक और निर्माता संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) द्वारा भारतीय सिनेमा पर आधारित झांकी की प्रस्तुति को लेकर अब फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखकर आभार जताया है. यह भी पढ़ें: AR Rahman के 'सांप्रदायिक' बयान पर बॉलीवुड में घमासान: कंगना रनौत ने साधा निशाना, जावेद अख्तर और शोभा डे ने जताई असहमति

इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (Indian Film and Television Directors Association) यानी आईएफटीडीए (IFTDA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र में कहा, ‘भारतीय फिल्म उद्योग इस बात से गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि संजय लीला भंसाली जैसे प्रतिष्ठित निर्देशक को गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है. वह कर्तव्य पथ पर सदाबहार फिल्मों पर आधारित एक विशेष झांकी प्रस्तुत करेंगे.’

आईएफटीडीए ने पत्र में संजय लीला भंसाली को भारतीय सिनेमा के शोमैन और मास्टर ऑफ क्राफ्ट के रूप में संबोधित करते हुए कहा, 'भंसाली की फिल्मों की भव्यता, उनकी कहानी कहने की शैली और किरदारों की गहराई भारतीय सिनेमा की पहचान बन चुकी है. ऐसे में गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय मंच पर उनकी फिल्मों से प्रेरित झांकी का प्रदर्शन पूरे देश के लिए गर्व की बात है.’

पत्र में आगे लिखा, ‘यह झांकी दर्शकों के लिए यादगार होगी. इससे न सिर्फ परेड देखने वाले लोगों का मनोरंजन बढ़ेगा, बल्कि परेड में भाग लेने वालों के भीतर भी एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा. भारतीय सिनेमा की यह प्रस्तुति देश की सांस्कृतिक शक्ति को और मजबूती से सामने लाएगी.'

संस्था ने इस पहल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएफडीसी) का भी आभार जताया है. पत्र में कहा गया, 'इन संस्थानों के सहयोग और पहल के बिना इस तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुति संभव नहीं होती. यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार भारतीय सिनेमा को केवल मनोरंजन के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी देख रही है.’ यह भी पढ़ें: Salman Khan Delhi HC Notice: सलमान खान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

आईएफटीडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना करते हुए पत्र में कहा, 'प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के कारण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है. फिल्म जगत इस पहल के लिए प्रधानमंत्री का आभारी रहेगा और इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा जाएगा.’

पत्र के आखिर में आईएफटीडीए ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, 'गणतंत्र दिवस जैसे ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय सिनेमा को यह स्थान देना फिल्म इंडस्ट्री के लिए सम्मान की बात है। संजय लीला भंसाली की झांकी न केवल भारतीय फिल्मों की कला और सौंदर्य को दर्शाएगी, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी.’