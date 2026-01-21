Salman Khan Delhi HC Notice: सलमान खान के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

(Photo Credits Twitter)

Salman Khan Delhi HC Notice: दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को एक औपचारिक नोटिस जारी कर एक चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा है. यह कानूनी विवाद अभिनेता के 'पर्सनालिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकारों) के संरक्षण से जुड़ा है. कोर्ट ने सलमान खान को अपना पक्ष रखने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी, 2026 के लिए तय की है.

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद एक चीनी एआई कंपनी की याचिका से शुरू हुआ है जो वॉयस-जेनरेशन (आवाज बनाने वाली) तकनीक पर काम करती है. कंपनी का लक्ष्य 11 दिसंबर, 2025 को पारित किए गए उस अंतरिम आदेश को रद्द करवाना है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं को सलमान खान के नाम, चेहरे और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल करने से रोका गया था. यह भी पढ़े: Salman Khan Health Revelation: ब्रेन एन्यूरिज्म से जूझ रहे हैं सलमान खान, ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में किया खुलासा

चीनी फर्म के वकील ने दी ये दलील

चीनी फर्म के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनकी कंपनी मुख्य रूप से तकनीकी विकास के क्षेत्र में काम करती है. उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा प्रतिबंध इतने व्यापक हैं कि वे कंपनी की वैध व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा डाल रहे हैं. इसी आधार पर उन्होंने दिसंबर के आदेश को वापस लेने (Vacate) की मांग की है.

दिसंबर 2025 का अदालती आदेश

पिछले साल के अंत में सलमान खान ने अपनी पहचान, छवि और आवाज के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि कई वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उनकी सहमति के बिना उनके व्यक्तित्व अधिकारों का इस्तेमाल कर मुनाफा कमा रहे हैं.

उस समय कोर्ट ने अभिनेता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन सेलर्स को निर्देश दिया था कि वे तीन दिनों के भीतर ऐसी सामग्री हटा दें. इस आदेश में एआई-जनरेटेड वॉयस मॉडल, चैटबॉट्स और अभिनेता की फोटो वाले अनधिकृत उत्पादों (Merchandise) को निशाना बनाया गया था.

भविष्य की चुनौतियां

अदालत अब इस बात पर विचार करेगी कि क्या अभिनेता को दी गई सुरक्षा को बरकरार रखा जाए या इसमें कोई बदलाव किया जाए. यह मामला एआई युग में व्यक्तिगत अधिकारों और तकनीकी नवाचार के बीच एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बन सकता है.

कामकाज की बात करें तो सलमान खान जल्द ही अपूर्व लाखिया की युद्ध फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' (Battle of Galwan) में नजर आएंगे. यह फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली है.