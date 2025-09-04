NIRF Ranking: आईआईटी मद्रास नंबर वन, यूनिवर्सिटी में आईआईएससी और कॉलेजों में हिंदू कॉलेज टॉप

नई दिल्ली, 4 सितंबर : केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (Union Ministry of Education) ने गुरुवार को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)-2025 रैंकिंग जारी की. शिक्षा मंत्रालय की इस रैंकिंग में ओवरऑल रैंकिंग और इंजीनियरिंग संस्थानों में आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान हासिल किया है. अगर मैनेजमेंट संस्थानों की बात करें तो यहां आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर है. वहीं, कॉलेजों की रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज पहले स्थान पर है.

मेडिकल कॉलेजों की रैंकिंग में नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स) नंबर वन है. यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पर है. यह रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी की. इस रैंकिंग में बीते वर्ष की ही तरह इस साल भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है. आईआईटी मद्रास ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है. यह भी पढ़ें : GST पर विपक्ष को गिरिराज सिंह का जवाब, सरकार ने हर सेक्टर में मध्यम वर्ग को राहत दी

इंजीनियरिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास ने लगातार 10वें वर्ष प्रथम स्थान हासिल किया है. वहीं, ओवरऑल रैंकिंग की श्रेणी में आईआईटी मद्रास को लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान हासिल हुआ है. इसके अलावा इनोवेशन की श्रेणी में इस वर्ष आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान मिला है. सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स श्रेणी, जो इस वर्ष पहली बार शामिल की गई, उसमें भी आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है.

गौरतलब है कि एनआईआरएफ रैंकिंग के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेजों, मैनेजमेंट संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों सहित कई कैटेगरीज में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग दी गई है. आईआईटी की बात करें तो आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर है. वहीं, दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली, तीसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे, चौथे नंबर पर आईआईटी कानपुर, पांचवें स्थान पर आईआईटी खड़गपुर, छठे नंबर पर आईआईटी रुड़की, सातवें पायदान पर आईआईटी हैदराबाद, आठवें पर आईआईटी गुवाहाटी, नौवें नंबर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली और 10वें नंबर पर आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है.

आईआईटी मद्रास ने रैंकिंग पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इन उपलब्धियों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आईआईटी मद्रास भारतीय शिक्षा जगत में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और शोध, नवाचार व सतत विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है. आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी कामकोटि ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ''लगातार टॉपर बने रहना एक सामूहिक, संगठित और केंद्रित टीम प्रयास का परिणाम है. हम ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि हमें इतनी शानदार टीम मिली. हम सभी मिलकर ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का संकल्प लेते हैं."

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी की गई एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग की अन्य श्रेणियों की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु को विश्वविद्यालयों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ है. नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू ने इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है. वहीं मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन (एमएएचई) ने रैंकिंग में सुधार किया है और इस बार तीसरा सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय बना है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय रैंकिंग में जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, तो वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू पांचवें स्थान पर है. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इस रैंकिंग में छठा स्थान हासिल किया है.