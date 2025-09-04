NIRF रैंकिंग 2025: भारत के बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी, IIT मद्रास फिर बना चैंपियन

(Photo Credit: X)

शिक्षा मंत्रालय ने देश के सबसे अच्छे शिक्षण संस्थानों की लिस्ट, यानी NIRF रैंकिंग 2025, जारी कर दी है. इस साल भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास ने बाजी मारी है और देश का नंबर वन संस्थान बना है. यह लगातार सातवां साल है जब IIT मद्रास को 'ओवरऑल' कैटेगरी में पहला स्थान मिला है.

ओवरऑल कैटेगरी में IITs का दबदबा

'ओवरऑल' कैटेगरी में भारत के टॉप 10 संस्थानों की लिस्ट में IITs का जलवा साफ दिखता है. टॉप सात स्थानों पर IITs ने ही कब्जा किया है.

नंबर 1: IIT मद्रास

IIT मद्रास नंबर 2: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु नंबर 3: IIT बॉम्बे

IIT बॉम्बे नंबर 4: IIT दिल्ली

IIT दिल्ली नंबर 5: IIT कानपुर

इसके बाद IIT खड़गपुर और IIT रूड़की का नंबर आता है. इस लिस्ट में आठवें स्थान पर दिल्ली का एम्स (AIIMS), नौवें पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) और दसवें स्थान पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) ने जगह बनाई है.

इतना ही नहीं, जब बात सिर्फ 'इंजीनियरिंग' की आती है, तो IIT मद्रास पिछले 10 सालों से लगातार देश का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है.

बेस्ट कॉलेजों की लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) छाई

अगर देश के बेस्ट कॉलेजों की बात करें, तो इस लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों ने धूम मचा दी है. टॉप 5 में से सभी कॉलेज डीयू के ही हैं.

नंबर 1: हिंदू कॉलेज, दिल्ली

हिंदू कॉलेज, दिल्ली नंबर 2: मिरांडा हाउस, दिल्ली

मिरांडा हाउस, दिल्ली नंबर 3: हंस राज कॉलेज, दिल्ली

हंस राज कॉलेज, दिल्ली नंबर 4: किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली

किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली नंबर 5: सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली

इस लिस्ट में छठे नंबर पर कोलकाता के रामा कृष्णा मिशन विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज ने अपनी जगह बनाई है.

कुल मिलाकर, इस साल की रैंकिंग से यह साफ है कि इंजीनियरिंग और ओवरऑल पढ़ाई के लिए IITs का कोई मुकाबला नहीं है, जबकि ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज छात्रों की पहली पसंद बने हुए हैं.