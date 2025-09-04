GST पर विपक्ष को गिरिराज सिंह का जवाब, सरकार ने हर सेक्टर में मध्यम वर्ग को राहत दी

कोलकाता, 4 सितंबर : केंद्र सरकार ने जीएसटी (GST) सुधार का ऐतिहासिक फैसला लिया है, लेकिन विपक्ष के दलों में क्रेडिट लेने की होड़ लगी है. कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने-अपने नेताओं को इसका श्रेय दे रही हैं. इस पर विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने कहा कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, देश के आम लोगों के लिए, पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में राहत दी है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को 'रोटी, कपड़ा और मकान' मिले, प्रधानमंत्री मोदी मध्यम वर्ग के लिए ऐसा करने के लिए दृढ़ हैं. सरकार ने इसी दिशा में मध्यम वर्ग के लोगों को हर क्षेत्र में राहत दी है.

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी की पार्टी और ममता बनर्जी के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी सुधारों का विरोध किया था. इस दौरान, केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल अब आम लोगों के लिए नहीं रहा है. इनका सारा (ममता बनर्जी सरकार) काम बंगाल को बांग्लादेश बनाने और मुसलमानों के बल पर सत्ता में बने रहने के लिए चल रहा है. गिरिराज सिंह कोलकाता दौरे पर पहुंचे हुए हैं. बुधवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया. इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कोलकाता स्थित ग्लास्टर लिमिटेड जूट मिल का दौरा किया. उन्होंने यहां जूट में एक्रेलिक की ब्लेंडिंग से हो रहे इनोवेशन और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की सराहना की.

उन्होंने कोलकाता स्थित ग्लास्टर लिमिटेड जूट मिल में सस्टेनेबल, इनोवेटिव जूट बैग्स की अत्याधुनिक प्रोसेसिंग देखी. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "इन इनोवेटिव बैग्स की यूरोपियन मार्केट सहित पूरे विश्व में भारी मांग है. यह जूट प्रोडक्ट भारत की घरेलू खपत के साथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल को मजबूत करेंगे और मेक इन इंडिया को वैश्विक पहचान दिलाएंगे." गिरिराज सिंह ने लिखा, "ऐसे सस्टेनेबल जूट बैग्स न सिर्फ किसानों की आमदनी और इंडस्ट्री के मुनाफे को बढ़ाएंगे बल्कि पर्यावरण हित में भी अहम भूमिका निभाएंगे."