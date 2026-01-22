Bank Holiday on January 23: नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी पर 23 जनवरी को बैंक खुले रहेंगे या बंद? चेक डिटेल्स

Bank Holidays December 2025

Bank Holiday on January 23: यदि आपके पास बैंक से संबंधित कोई जरूरी काम है, तो उसे आज ही निपटा लें. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, शुक्रवार, 23 जनवरी को देश के कई प्रमुख शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती (पराक्रम दिवस) और सरस्वती पूजा (श्री पंचमी) के अवसर पर क्षेत्रीय अवकाश घोषित किया गया है. इसके बाद चौथे शनिवार, रविवार और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) की राष्ट्रीय छुट्टी होने के कारण कुछ राज्यों में बैंक लगातार चार दिनों तक बंद रहेंगे.

इन शहरों में रहेगा अवकाश

आरबीआई के अनुसार, 23 जनवरी की छुट्टी 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट' के तहत दी गई है. यह एक क्षेत्रीय अवकाश है, जिसका अर्थ है कि यह पूरे देश में लागू नहीं होगा. शुक्रवार को मुख्य रूप से निम्नलिखित राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहेंगे. यह भी पढ़े: Bank Holiday Today Update: नए साल के पहले दिन क्या बैंक खुले हैं? घर से निकलने से पहले चेक करें अपने शहर की लिस्ट

कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

भुवनेश्वर (ओडिशा)

अगरतला (त्रिपुरा)

इन शहरों में नेताजी जयंती और सरस्वती पूजा के अलावा 'वीर सुरेंद्र साई जयंती' भी मनाई जाती है. मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे अन्य महानगरों में शुक्रवार को बैंकिंग कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा.

चार दिनों का लंबा वीकेंड

प्रभावित क्षेत्रों (जैसे कोलकाता और भुवनेश्वर) के लिए यह एक दुर्लभ स्थिति है जहां चार दिनों तक भौतिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. छुट्टियों का क्रम इस प्रकार है:

23 जनवरी (शुक्रवार): क्षेत्रीय अवकाश (नेताजी जयंती/सरस्वती पूजा).

24 जनवरी (शनिवार): चौथा शनिवार (देशभर के सभी बैंक बंद).

25 जनवरी (रविवार): साप्ताहिक अवकाश.

26 जनवरी (सोमवार): गणतंत्र दिवस (राष्ट्रीय अवकाश, देशभर के सभी बैंक बंद).

इन चार दिनों के दौरान बैंक शाखाओं में चेक क्लियरिंग, डिमांड ड्राफ्ट और केवाईसी जैसे काम पूरी तरह से ठप रहेंगे.

डिजिटल बैंकिंग और एटीएम रहेंगे चालू

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि भौतिक शाखाएं बंद रहने के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से सक्रिय रहेंगी. ग्राहक अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं:

मोबाइल और नेट बैंकिंग: 24/7 उपलब्ध.

UPI सेवा: तत्काल फंड ट्रांसफर के लिए.

एटीएम (ATM): नकद निकासी के लिए चालू रहेंगे.

हालांकि, लंबी छुट्टी के कारण एटीएम में नकदी की कमी हो सकती है, इसलिए विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग नकद की व्यवस्था पहले से ही कर लें.

23 जनवरी को देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीरता के सम्मान में 'पराक्रम दिवस' मनाता है. इस वर्ष, यह तिथि सरस्वती पूजा (बसंत पंचमी) के साथ पड़ रही है, जो पूर्वी भारत में एक बड़ा धार्मिक उत्सव है. इन दो महत्वपूर्ण अवसरों के संगम के कारण, पूर्वी राज्यों की सरकारों ने सार्वजनिक अवकाश अधिसूचित किया है, जिसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे.