Bank Holiday Today, January 13: बैंक हॉलिडे अपडेट, क्या आज 13 जनवरी को लोहड़ी पर बैंक बंद हैं? यहां चेक करें RBI की कैलेंडर लिस्ट

Bank Holiday Today, January 13: आज मंगलवार, 13 जनवरी 2026 को उत्तर भारत के कई हिस्सों में फसल उत्सव 'लोहड़ी' (Lohri) धूमधाम से मनाया जा रहा है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, इस क्षेत्रीय त्योहार के कारण पंजाब और हरियाणा सहित कुछ विशिष्ट राज्यों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, यह अखिल भारतीय (Pan-India) अवकाश नहीं है, जिसका अर्थ है कि देश के अधिकांश अन्य हिस्सों में बैंकिंग कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा.

किन राज्यों में आज बैंक बंद रहेंगे?

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act) के तहत, 13 जनवरी को लोहड़ी के उपलक्ष्य में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी, यह भी पढ़े: Bank Holiday Today: आज 10 जनवरी को देशभर में बैंक बंद, घर से निकलने से पहले चेक कर लें RBI की गाइडलाइंस

पंजाब

हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

चंडीगढ़

दिल्ली में आज बैंक खुले रहेंगे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोहड़ी व्यापक रूप से मनाई जाती है, लेकिन आरबीआई की सूची केअनुसार यहाँ बैंकों के लिए यह अनिवार्य अवकाश नहीं है. अधिकांश शाखाएं खुली रहेंगी, हालांकि कुछ स्थानीय स्तर पर छुट्टियां घोषित हो सकती हैं.

प्रमुख शहरों में स्थिति: मुंबई, बेंगलुरु और अन्य

मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों में आज बैंक सामान्य रूप से खुले हैं। चूंकि लोहड़ी इन राज्यों का आधिकारिक बैंक अवकाश नहीं है, इसलिए चेक क्लियरिंग, कैश डिपॉजिट और अन्य काउंटर सेवाएं यहाँ सुचारू रूप से चलेंगी.

मकर संक्रांति और पोंगल: आने वाली छुट्टियों की झड़ी

जनवरी का मध्य समय त्योहारों से भरा होता है, जिससे आने वाले दिनों में कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे:

14 जनवरी (बुधवार): मकर संक्रांति, माघ बिहू और उत्तरायण के अवसर पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम और ओडिशा जैसे राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. 15 जनवरी (गुरुवार): पोंगल और माघ संक्रांति के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बैंक अवकाश रहेगा. 16-17 जनवरी: तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस और उझावर तिरुनल के कारण बैंकों की लंबी छुट्टी रहेगी.

कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी?

भले ही भौतिक शाखाएं बंद हों, लेकिन ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से आप अपने काम निपटा सकते हैं:

UPI और मोबाइल बैंकिंग: 24/7 चालू रहेंगे.

इंटरनेट बैंकिंग: फंड ट्रांसफर (NEFT/IMPS) के लिए उपलब्ध.

ATM सेवाएं: नकद निकासी के लिए खुली रहेंगी.

जरूरी जानकारी

शाखा से संबंधित कार्य जैसे केवाईसी (KYC) अपडेट या लॉकर सेवाओं के लिए ग्राहकों को अगले कार्य दिवस का इंतजार करना होगा।