Bank Holiday Today, January 14: मकर संक्रांति और माघ बिहू पर अहमदाबाद, गुवाहाटी समेत इन शहरों में आज बैंक रहेंगे बंद, लेन-देन को लेकर लोग होंगे प्रभावित

Bank Holiday Today, January 14: देश के विभिन्न हिस्सों में आज फसल उत्सव मकर संक्रांति और माघ बिहू का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है.इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, देश के कई प्रमुख शहरों में बैंक शाखाएं आज बंद रहेंगी. हालांकि, यह अवकाश देशव्यापी न होकर क्षेत्रीय है. जहां अहमदाबाद और गुवाहाटी जैसे शहरों में बैंक बंद रहेंगे, वहीं दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में आज बैंकिंग कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा.

आज किन शहरों में बंद रहेंगे बैंक?

आरबीआई छुट्टियों को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है। आज की छुट्टी 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' के तहत दी गई है। 14 जनवरी को निम्नलिखित शहरों में बैंक बंद रहेंगे:

अहमदाबाद (गुजरात): मकर संक्रांति/उत्तरायण के अवसर पर.

भुवनेश्वर (ओडिशा): मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में.

गुवाहाटी (असम): माघ बिहू के कारण.

ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश): माघ बिहू के अवसर पर.

उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आज बैंक खुले रहेंगे.

15 जनवरी को भी कई राज्यों में रहेगा अवकाश

त्योहारी सीजन के चलते कई राज्यों में कल, यानी 15 जनवरी को भी बैंक बंद रहेंगे. पोंगल, माघे संक्रांति और उत्तरायण पुण्यकाल के अवसर पर चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और गंगटोक में कल छुट्टी रहेगी. इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों (मुंबई और पुणे समेत) में स्थानीय नगर निगम चुनावों के कारण कल सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिससे वहां बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

डिजिटल सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर

भले ही भौतिक बैंक शाखाएं बंद हों, लेकिन ग्राहकों की सुविधा के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी। प्रभावित क्षेत्रों के ग्राहक निम्नलिखित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं:

ऑनलाइन बैंकिंग: मोबाइल ऐप और नेट बैंकिंग के जरिए फंड ट्रांसफर सामान्य रूप से किया जा सकेगा.

UPI सेवाएं: गूगल पे, फोन-पे और पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म काम करते रहेंगे.

ATM: नकदी निकासी और जमा के लिए एटीएम मशीनें उपलब्ध रहेंगी.

IMPS/NEFT/RTGS: डिजिटल मनी ट्रांसफर की प्रक्रिया बिना किसी देरी के पूरी होगी.

क्षेत्रीय आधार पर क्यों होती है छुट्टियां?

भारत में बैंक छुट्टियों की सूची विकेंद्रीकृत (Decentralised) होती है. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) जैसे राष्ट्रीय अवकाशों पर पूरे देश में बैंक बंद रहते हैं, लेकिन क्षेत्रीय त्यौहारों का निर्णय स्थानीय सांस्कृतिक महत्व के आधार पर लिया जाता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंक कर्मचारी अपने राज्य के विशिष्ट त्यौहारों (जैसे असम में बिहू या तमिलनाडु में पोंगल) में शामिल हो सकें, जबकि अन्य राज्यों में सेवाएं बाधित न हों.