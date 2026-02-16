Mumbai Shocker: मुंबई के दहिसर में डेढ़ साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, आरोपी निकला पीड़िता का दूर का रिश्तेदार

(Photo Credits File)

Mumbai Shocker: मुंबई के उपनगर दहिसर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज डेढ़ साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया. पुलिस ने इस मामले में सोमवार को 25 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी बच्ची के पिता का रिश्तेदार बताया जा रहा है. फिलहाल, पीड़िता की हालत गंभीर है और उसका मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.

CCTV फुटेज से खुला मामला

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित बच्ची अपने माता-पिता के साथ दहिसर की एक झुग्गी बस्ती (slum) में रहती है. 10 फरवरी की सुबह जब परिजनों ने बच्ची को गायब पाया, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर इलाके के CCTV कैमरों की जांच शुरू की. फुटेज में बच्ची को एक सुनसान इलाके की ओर ले जाते हुए देखा गया, जिसके आधार पर पुलिस ने संदिग्ध का पीछा किया.

नाले के पास मिली मासूम

पुलिस ने आरोपी को उसी दिन ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर मासूम बच्ची दहिसर के एक नाले के पास झाड़ियों में मिली. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बच्ची के निजी अंगों पर गंभीर चोटें आई थीं. उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत एक विशेष अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसी दिन उसकी सर्जरी की गई. डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची की हालत अब स्थिर है और वह रिकवर कर रही है.

आरोपी की पहचान

गिरफ्तार किया गया 25 वर्षीय आरोपी पेशे से मजदूर है और उसी पड़ोस में रहता था. आरोपी और पीड़ित परिवार के बीच रिश्तेदारी होने के कारण उसका घर में आना-जाना था. पुलिस अब इस मामले में आगे के साक्ष्य जुटा रही है ताकि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

सरकार ने लिया कड़ा संज्ञान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को मामले की गंभीरता से जांच करने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने अस्पताल प्रशासन से भी संपर्क कर बच्ची को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

मुंबई पुलिस ने मामले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट और अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.