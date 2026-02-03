Mumbai Shocker: लोअर परेल रेलवे यार्ड में खड़ी ट्रेन में 10 साल के बच्चे से कुकर्म, आरोपी गिरफ्तार, POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

मुंबई: मुंबई के लोअर परेल (Lower Parel) इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रेलवे यार्ड (Railway Yard) में खड़ी एक खाली ट्रेन के अंदर 10 साल के मासूम बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न (Sexual Assault) किया गया. चर्चगेट रेलवे पुलिस (Churchgate Railway Police) ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 26 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और संदिग्ध के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस (Protection of Children From Sexual Offences) (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह घटना 31 जनवरी की सुबह की बताई जा रही है. यह भी पढ़ें: Odisha School Horror: कालाहांडी में विशेष स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न, वार्डन पर लगा गंभीर आरोप; प्रशासन में मचा हड़कंप

राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के अनुसार, आरोपी मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है और फिलहाल मुंबई के फुटपाथों पर रहकर गुजारा करता है. उसने चर्चगेट स्टेशन पर बच्चे को अपनी बातों में फंसाया. आरोपी ने मासूम को झांसा दिया कि एक लोकल ट्रेन में उसका एक बैग फंस गया है, जिसकी रखवाली करने के बदले वह उसे ₹10,000 देगा.

तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला पीड़ित बच्चा, जिसका परिवार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही रहता है, आरोपी के झांसे में आ गया. वह आरोपी के साथ चर्चगेट से लोकल ट्रेन में बैठकर लोअर परेल पहुंचा. वहां आरोपी उसे प्रतिबंधित रेलवे यार्ड के अंदर खड़ी एक सुनसान ट्रेन में ले गया और वारदात को अंजाम दिया. घटना के तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

यह मामला तब प्रकाश में आया जब मुंबई सेंट्रल रेलवे पुलिस के कर्मियों ने बच्चे को यार्ड के पास अकेला रोते हुए देखा. पुलिस अधिकारियों ने बच्चे को चुप कराया और उससे पूछताछ की, जिसके बाद घटना की गंभीरता का पता चला. पुलिस ने तुरंत बच्चे की मां का पता लगाया और औपचारिक शिकायत दर्ज की. मामला बाद में आगे की जांच के लिए चर्चगेट रेलवे पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया. यह भी पढ़ें: Mumbai Child Missing-Kidnapping: मुंबई में बच्चों के गायब-अपहरण की खबरों को मुंबई पुलिस ने बताया अफवाह, गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ करेगी कार्रवाई

CCTV की मदद से आरोपी गिरफ्तार

जांचकर्ताओं ने आरोपी तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले और स्थानीय मुखबिरों की मदद ली. पुलिस ने पुष्टि की है कि पकड़ा गया शख्स एक आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में चोरी के कई मामले पहले से दर्ज हैं.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है और मामले की विस्तृत जांच जारी है. पीड़ित बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया गया है और प्रशासन उसे आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है.