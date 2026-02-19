VIDEO: मेलबर्न में नस्लीय हमले में भारतीय सिख नर्स Harmanpreet Singh घायल, हमलावरों ने ‘इंडियन डॉग’ कहकर किया अपमानित; जानें पीड़ित के बारे में

Indian Sikh nurse brutally thrashed, racially abused, called 'Indian dog' in Australia's Melbourne (Photo Credits: X@aryabharti77)

Melbourne Racial Attack: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर से एक विचलित करने वाली खबर सामने आई है. 22 वर्षीय भारतीय मूल के सिख नर्स हरमनप्रीत सिंह (Harmanpreet Singh) पर एक जिम के बाहर नस्लीय हमला (Racial Attack) किया गया है. इस हमले ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे 8.4 लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है. घटना विक्टोरिया प्रांत के गीलॉन्ग स्थित कोरिओ (Corio) उपनगर की है.

जिम के बाहर क्या हुआ?

हरमनप्रीत के अनुसार, तीन अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें जिम के अंदर ही परेशान करना शुरू कर दिया था. जब वह परिसर से बाहर निकले, तो उन पुरुषों ने उन्हें घेर लिया और उन पर नस्लीय टिप्पणियां कीं. हमलावरों ने उन्हें "भारतीय कुत्ता" (Indian Dog) कहा और चिल्लाते हुए "वहीं वापस जाओ जहां से आए हो" जैसी धमकियां दीं. यह भी पढ़े: Viral Video: स्विट्जरलैंड में हनीमून मना रहे भारतीय कपल पर नस्लीय हमला, चीनी नागरिक पर आरोप

विवाद के दौरान, एक हमलावर ने हरमनप्रीत के चेहरे पर अपने सिर से जोरदार प्रहार (Headbutt) किया. इस हमले में उनकी नाक की हड्डी टूट गई और वह लहूलुहान हो गए. हमलावर एक ग्रे रंग की सेडान कार में बैठकर मौके से फरार हो गए. स्थानीय निवासियों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया.

मेलबर्न में भारतीय सिख पर हमला

कौन हैं हरमनप्रीत सिंह?

हरमनप्रीत सिंह भारतीय मूल के एक युवा स्वास्थ्य सेवा पेशेवर (Healthcare Professional) हैं, जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रहकर एक नर्स के रूप में काम कर रहे हैं. वह अपनी नियमित दिनचर्या के तहत जिम जाते थे. मंगलवार, 17 फरवरी 2026 की रात लगभग 11 बजे, जब वह जिम से अपना वर्कआउट खत्म करके बाहर निकल रहे थे, तब उन पर यह हमला हुआ.

ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल

यह घटना ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों के खिलाफ बढ़ती नफरत की एक कड़ी के रूप में देखी जा रही है.

बढ़ती जनसंख्या: जून 2023 के आंकड़ों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 8,45,800 से अधिक है, जो इसे देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रवासी समुदाय बनाता है.

नस्लीय तनाव: पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न हिस्सों में आव्रजन विरोधी (Anti-immigration) प्रदर्शनों के बाद भारतीय समुदाय को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ी हैं.

पिछली घटनाएं: मेलबर्न और सिडनी जैसे शहरों में इससे पहले भी मंदिरों में तोड़फोड़ और भारतीय व्यवसायों को निशाना बनाने की खबरें आ चुकी हैं.

पुलिस जांच और वर्तमान स्थिति

विक्टोरिया पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और इसे 'नस्लीय प्रेरित हमला' माना जा रहा है. हालांकि, अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है. सामुदायिक नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और ऑस्ट्रेलियाई सरकार से हेट क्राइम के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है.

हरमनप्रीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह इस घटना से गहरे सदमे (Trauma) में हैं और अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. डॉक्टरों के अनुसार, उनकी नाक की चोट को ठीक करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है.