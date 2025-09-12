US: टेक्सास में भारतीय मैनेजर Chandra Nagamallaiah की बेरहमी से हत्या, पत्नी और बेटे के सामने सिर कलम किया

(Photo: X)

अमेरिका के टेक्सास से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां भारतीय मूल के एक 50 साल के मोटल मैनेजर, चंद्रमौली "बॉब" नागमल्लैया (Chandra Nagamallaiah) की बेरहमी से हत्या कर दी गई. सबसे दुख की बात यह है कि यह भयानक हमला उनकी पत्नी और बेटे के आंखों के सामने हुआ.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना डैलस शहर के एक मोटल की है. चंद्रमौली, जो कर्नाटक के रहने वाले थे, वहाँ मैनेजर के तौर पर काम करते थे. बुधवार की सुबह उनकी अपने एक सहकर्मी, 37 साल के योडानिस कोबोस-मार्टिनेज, से एक वॉशिंग मशीन को लेकर बहस हो गई.

पुलिस के अनुसार, बॉब ने योडानिस को एक खराब वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने से मना किया. बात तब और बिगड़ गई जब बॉब ने अपनी बात सीधे कहने की बजाय किसी और से उसे ट्रांसलेट करने को कहा. यह बात योडानिस को इतनी चुभ गई कि वह गुस्से से आग-बबूला हो गया.

हमलावर ने पार की सारी हदें

CCTV फुटेज में दिखा कि योडानिस गुस्से में वहां से गया और थोड़ी देर बाद एक धारदार हथियार (मछेटे) लेकर वापस आया. उसने बॉब पर हमला कर दिया.

Yordanis Cobos-Martinez, 37, was arrested and charged in connection with the beheading death of Chandra Nagamallaiah, 50, which took place at a Dallas motel America is a terrorist statehttps://t.co/0PdAguraUb — Lord Immy Kant (@KantInEastt) September 11, 2025

बॉब अपनी जान बचाने के लिए मोटल के ऑफिस की तरफ भागे, जहां उनकी पत्नी और 18 साल का बेटा भी मौजूद थे. परिवार ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमलावर ने उनके सामने ही बॉब का सिर कलम कर दिया.

आरोपी गिरफ्तार, समुदाय में शोक की लहर

पुलिस ने आरोपी योडानिस कोबोस-मार्टिनेज को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर 'कैपिटल मर्डर' का गंभीर आरोप लगाया है. अगर वह दोषी पाया जाता है, तो उसे उम्रकैद या मौत की सज़ा हो सकती है. पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है.

इस घटना के बाद से डैलस में भारतीय समुदाय सदमे में है. चंद्रमौली को जानने वाले लोग उन्हें एक बहुत ही दयालु और मिलनसार इंसान के रूप में याद कर रहे हैं. पीड़ित परिवार की मदद के लिए एक ऑनलाइन फंडरेज़र भी शुरू किया गया है, ताकि अंतिम संस्कार का खर्च और उनके बेटे की कॉलेज की पढ़ाई में मदद हो सके.