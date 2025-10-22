US Shocker: अमेरिका में मां की क्रूरता! ऑटिस्टिक बच्चे को कारवान में बंद रखा, मल से लथपथ हालत में मिला

बेटाउन, 22 अक्टूबर: अमेरिका के टेक्सास के बेटाउन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जहां एक 11 वर्षीय ऑटिस्टिक लड़के को एक कारवां के अंदर मल से सना हुआ और बेहद कम वजन का पाया गया. बच्चे की मां ने बच्चे को कमरे में बंद रखा था. बच्चा बोल नहीं सकता था. जिसका वजन 20 किलो था. लड़के की मां रेचल निकोल ब्लेलॉक ने उसे एक ऐसे कमरे में बंद रखा था जहां बाहर से जाली लगी थी, वो बाहर नहीं निकल सकता था. उसकी मां बाहर से उस पर नज़र रख सकती थी. पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि कमरा बहुत गंदा था, हर जगह मल की बदबू आ रही थी. बच्चा मल से सना हुआ था. उसके नाखूनों में भी मल घुसे हुए थे. फर्श पर भी मल फैला हुआ था. अधिकारियों ने जब उसे बेटे को अस्पताल ले जाने को कहा तो उसने मना कर दिया. लड़के की माँ, 40 वर्षीय रेचल निकोल ब्लेलॉक को एक बच्चे को चोट पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. यह भी पढ़ें: China: सड़क किनारे खरीदे गए Fast Food में मिले नकली दांत, चीन के फेमस रेस्टोरेंट Sam's Club में भी ऐसी ही घटना; Social Media पर मचा हंगामा

जांच के बाद डॉक्टर्स को पता चला कि लड़का गंभीर ऑटिज़्म और व्यापक दंत क्षय से पीड़ित है. जसका कारण बच्चेकी उपेक्षा है. लड़के की दादी ने अधिकारियों को बताया कि उसे अक्सर लंबे समय तक अपने कमरे में बंद रखा जाता था, जिससे वह उसे खाना या पानी नहीं दे पाती थीं. उन्होंने आगे बताया कि बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, उसे शौचालय जाने की आदत नहीं थी, और उसे अपने कपड़े उतारने की आदत थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लड़के की मां उसका ख्याल नहीं रखती थी.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि बाल संरक्षण सेवाओं ने पहले ही ब्लेलॉक को बच्चे का बेहद कम वजन देखकर उसे अस्पताल ले जाने की चेतावनी दी थी. लड़के की दादी की गवाही से पता चला कि उसकी उपेक्षा करती थी और इस पर परिवार के अन्य लोगों ने भी ध्यान नही दिया. ब्लेलॉक पर एक और मामले में मेथामफेटामाइन रखने का भी आरोप लगाया गया है, जिसकी जमानत राशि 250,000 अमेरिकी डॉलर तय की गई है. मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस और चिकित्सा अधिकारी बचाव के बाद लड़के की स्थिति पर नज़र रख रहे हैं.