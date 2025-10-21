China: सड़क किनारे खरीदे गए Fast Food में मिले नकली दांत, चीन के फेमस रेस्टोरेंट Sam's Club में भी ऐसी ही घटना; Social Media पर मचा हंगामा

Artificial Tooth Found in Food in China (Credit-Pixabay)

Artificial Tooth Found in Food in China : चीन में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई अजीबोगरीब घटनाएं सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. दरअसल, 13 अक्टूबर को, जिलिन (Jilin) प्रांत में एक ग्राहक को सड़क किनारे एक स्टॉल से खरीदे गए सॉसेज (Artificial Teeth found in Sausage ) में तीन नकली दांत मिले. उसी दिन, डोंगगुआन शहर (Dongguan City) में खाने के लिए खरीदे गए डिन सम (Artificial Teeth found in Dim Sum) में दो नकली दांत पाए गए.

रिपोर्टों के अनुसार, जिस रेस्टोरेंट (Restaurant) में यह घटना हुई, उसने स्पष्ट किया कि उसका सारा डिम सम उसके मुख्य कारखाने से आता है और यह स्पष्ट नहीं है कि ये दांत खाने में कैसे आए.

ये भी पढें: Fire On Plane: यात्री के बैग में रखे लिथियम बैटरी में लगी आग, हांगझोउ से सियोल जा रहे एयर चाइना की फ्लाइट में अफरा तफरी, चीन के शंघाई का VIDEO आया सामने

'सैम्स क्लब' के खाने में भी मिले नकली दांत

अगले दिन, 14 अक्टूबर को, शंघाई (Shanghai) में एक महिला को सैम्स क्लब (Sam's Club) से खरीदे गए बेर और अखरोट के केक में एक नकली दांत मिला, जिसमें एक धातु का पेंच भी लगा हुआ था. यह वही सैम्स क्लब है जो चीन के 20 शहरों में 50 से ज्यादा स्टोर चलाता है और अपने "High Quality Food" के लिए जाना जाता है. महिला ने अगले दिन औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.

रिपोर्टों के अनुसार, स्टोर ने उसे 1,000 युआन का मुआवजा देने की पेशकश की, लेकिन जब उसने रसीद की तस्वीर लेने की कोशिश की, तो उसे मना कर दिया गया.

स्विस रोल के अंदर मिल चुके हैं 3 नकली दांत

सैम्स क्लब के किसी उत्पाद में नकली दांत पाए जाने का यह पहला मामला नहीं है. 2022 में, एक ग्राहक ने स्विस रोल के अंदर तीन नकली दांत (Artificial Teeth found in Swiss Roll) मिलने का दावा किया था. चीन के खाद्य सुरक्षा कानून (China's Food Safety Law) के अनुसार, किसी भी कंपनी को ऐसे मामलों में ग्राहक को राशि का 10 गुना या 1,000 युआन (जो भी अधिक हो) का मुआवजा देना होता है.

जांच में जुटे चीनी खाद्य विभाग के अधिकारी

इन घटनाओं ने चीन में चिंताएं बढ़ा दी हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ऐसी परिस्थितियों में फैक्टरी की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली (Quality Control System) पर सवाल उठा रहे हैं. कुछ का मानना ​​है कि फैक्टरी कर्मचारियों ने गलती से दांत खाने में गिरा दिए होंगे.

चीन की बाजार निगरानी एजेंसी (China's Market Surveillance Agency) अब इस मामले की गहन जांच कर रही है. साथ ही, स्थानीय अधिकारियों ने भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है.