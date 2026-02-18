Skiers Missing: कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान के बीच एवलांच का कहर; 10 स्कीयर लापता, 6 को सुरक्षित निकाला गया

उत्तरी कैलिफोर्निया में हिमस्खलन (Photo Credits: X/@BNONews)

सैन फ्रांसिस्को: अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया (Northern California) में एक शक्तिशाली शीतकालीन तूफान (Winter Storm) के बीच आए भीषण हिमस्खलन (Avalanche) ने भारी तबाही मचाई है. मंगलवार को लेक ताहो (Lake Tahoe) के उत्तर-पश्चिम में स्थित 'कैसल पीक' इलाके (Castle Peak Area) में आए इस एवलांच के बाद 10 स्कीयर (Skiers) लापता हो गए, जबकि राहत कर्मियों ने 6 अन्य को जीवित ढूंढ निकाला है. यह हादसा तब हुआ जब क्षेत्र में भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण हालात बेहद खतरनाक बने हुए थे. यह भी पढ़ें: India-US Trade Deal: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ हटाने के आदेश पर किए हस्ताक्षर, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी

फ्रॉग लेक के पास रेस्क्यू ऑपरेशन

नेवादा काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे आपातकालीन नंबर 911 पर एक कॉल मिली, जिसमें लोगों के बर्फ में दबे होने की सूचना दी गई थी. इसके तुरंत बाद लगभग 46 बचाव कर्मियों की एक टीम फ्रॉग लेक क्षेत्र के लिए रवाना की गई.

बचाव दल की तीन टीमें—दो स्की पर और एक स्नोकैट (Snowcat) के जरिए—फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं. जिन 6 स्कीयरों का पता चला है, उन्हें अभी सुरक्षित स्थान पर ही शरण लेने को कहा गया है क्योंकि बर्फीले तूफान के कारण उन्हें तुरंत वहां से निकालना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.

दुर्गम क्षेत्र और खतरनाक मौसम

यह समूह तीन दिवसीय बैककंट्री स्कीइंग ट्रिप के आखिरी दिन पर था. 'सिएरा एवलांच सेंटर' के पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुसार, स्कीयरों ने दो रातें पहाड़ी झोपड़ियों (Huts) में बिताई थीं. यह यात्रा बेहद दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती है, जिसमें स्कीयरों को अपना भोजन और रसद खुद साथ ले जाना पड़ता है.

वर्तमान में सिएरा नेवादा क्षेत्र में स्थिति बेहद नाजुक है. ट्रक क्षेत्र में स्थित सिएरा एवलांच सेंटर ने मंगलवार सुबह 5 बजे ही एवलांच की चेतावनी जारी कर दी थी. अधिकारियों का कहना है कि तेजी से जमा हो रही नई बर्फ और गैल-फोर्स (Gale-force) हवाओं के कारण बर्फ की परतें अस्थिर हो गई हैं.

जनजीवन पर असर और भारी बर्फबारी

इस बर्फीले तूफान का असर परिवहन और पर्यटन पर भी पड़ा है:

अमेरिका में एवलांच का खतरा

नेशनल एवलांच सेंटर के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में हर साल हिमस्खलन के कारण औसतन 25 से 30 लोगों की मौत होती है. इसी साल जनवरी में भी इस क्षेत्र में एक स्नोमोबाइेलर की बर्फ में दबने से मौत हो गई थी. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों तक बैककंट्री इलाकों में यात्रा करना जानलेवा साबित हो सकता है.