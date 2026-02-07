India-US Trade Deal: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ हटाने के आदेश पर किए हस्ताक्षर, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी

(Photo Credits Twitter)

India-US Trade Deal: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार संबंध लगातार विकसित हो रहे हैं, जिसमें टैरिफ और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर चर्चाएं प्रमुखता से शामिल हैं. हालांकि, "25% टैरिफ हटाने के फैसले पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर, भारत-US के बीच अंतरिम ट्रेड डील भी जारी" शीर्षक में उल्लिखित घटना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से संबंधित प्रतीत होती है और यह पिछले 48 घंटों की नवीनतम खबर नहीं है। वर्तमान में, दोनों देशों के बीच व्यापारिक वार्ताएं विभिन्न स्तरों पर जारी हैं, जिसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है.

वर्तमान व्यापारिक परिदृश्य

भारत और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं और उनके बीच का व्यापारिक संबंध रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों देश लगातार व्यापार असंतुलन, बाजार पहुंच और विभिन्न उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ जैसे मुद्दों पर बातचीत करते रहे हैं। हाल के दिनों में, किसी भी बड़े अंतरिम व्यापार समझौते या 25% टैरिफ को हटाने के संबंध में कोई तत्काल घोषणा नहीं हुई है, जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में देखा गया था। इसके बजाय, वर्तमान प्रशासन व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने के लिए एक अधिक संरचित और बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपना रहा है. यह भी पढ़े: India-US Trade: भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद के बीच एमसीएक्स पर चमका सोना, कीमतों में दर्ज तेजी

टैरिफ और व्यापार बाधाएं

टैरिफ हमेशा से भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। अमेरिका ने अतीत में कुछ भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाए हैं, जबकि भारत ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क लगाए हैं। इन टैरिफ का उद्देश्य अक्सर घरेलू उद्योगों की रक्षा करना या व्यापारिक रियायतों के लिए दबाव बनाना होता है। दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधि इन बाधाओं को दूर करने और एक अधिक मुक्त और निष्पक्ष व्यापार वातावरण बनाने के लिए नियमित रूप से मिलते रहते हैं. इन वार्ताओं में कृषि उत्पाद, औद्योगिक वस्तुएं और डिजिटल व्यापार जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल होते हैं.

आगे की राह

भारत और अमेरिका दोनों ही अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के इच्छुक हैं.भविष्य में, एक व्यापक व्यापार समझौते की संभावना बनी हुई है, जो टैरिफ को कम कर सकता है, बाजार पहुंच बढ़ा सकता है और निवेश को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि, ऐसे किसी भी समझौते को दोनों देशों के जटिल आर्थिक और राजनीतिक हितों को संतुलित करना होगा। विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत बने रहेंगे, भले ही टैरिफ और व्यापार बाधाओं पर बातचीत जारी रहे.