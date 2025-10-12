बड़ा हादसा टला! अमेरिका के Dallas Fort Worth Airport पर ईंधन रिसाव, American Eagle Flight के पास फैल गया जेट फ्यूल; VIDEO

Dallas Fort Worth Airport fuel Leak (Photo- @aviationbrk/X)

Dallas Fort Worth Airport fuel Leak Video: अमेरिका (America News) के डलास फोर्ट वर्थ हवाई अड्डे पर एक विमान के पास ईंधन रिसाव हुआ है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हवाई अड्डे के एक ग्राउंड वर्कर ने ईंधन भरने वाली पाइप से अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे अत्यधिक ज्वलनशील जेट ईंधन अमेरिकन ईगल विमान (American Eagle Aircraft) के चारों ओर फैल गया. ऐसा माना जा रहा है कि यह घटना देर रात की उड़ान से ठीक पहले हुई. सौभाग्य से, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हवाई अड्डे की अग्निशमन सेवा (Fire Service) ने तुरंत स्थिति पर प्रतिक्रिया दी और रिसाव को रोका.

डलास फोर्ट वर्थ हवाई अड्डे पर ईंधन रिसाव

Ground worker loses control of the refueling hose at Dallas Fort Worth Airport, spraying the highly flammable jet fuel uncontrollably around an American Eagle aircraft. The incident is believed to have occurred in the last few days just before a late-night departure from the… pic.twitter.com/TV7BA52SEX — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 12, 2025

घटना के कारणों की जांच शुरू

अधिकारियों ने बताया कि घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. एयरलाइन तथा हवाई अड्डे के सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा (Protocol Review) की जा रही है. भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ग्राउंड स्टाफ को सुरक्षा नियमों के बारे में ट्रेनिंग देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

बड़ा हादसा होते-होते टल गया

यह घटना हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी है, क्योंकि जेट ईंधन (Jet fuel Leaks) अत्यधिक ज्वलनशील होता है और कोई भी छोटी सी चिंगारी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है.