US: 'अवैध प्रवासियों को अमेरिका में एंट्री नहीं देना चाहिए': डलास में भारतीय मूल के शख्स की हत्या पर भड़के ट्रंप, जांच के दिए आदेश

Trump on Dallas Murder Case: अमेरिका के डलास शहर की दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. यहां भारतीय मूल के चंद्र नागमल्लैया (Chandra Nagamallaiah Murder) की बेरहमी से हत्या कर दी गई. खबरों के मुताबिक, हमलावर ने उनके परिवार के सामने ही उनकी हत्या कर दी. इस घटना के बाद अमेरिकी राजनीति में आव्रजन (US Immigration Policy) पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस हत्या पर कड़ा बयान जारी किया है.

उन्होंने कहा कि यह जघन्य अपराध क्यूबा से आए एक अवैध प्रवासी (Illegal Cuban Immigrant) ने किया है, जिसे अमेरिका में प्रवेश की अनुमति कभी नहीं दी जानी चाहिए थी.

डलास में भारतीय मूल के शख्स की हत्या पर ट्रंप ने जताई नाराजगी

ट्रंप ने कार्रवाई के दिए आदेश

ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पर लिखा, ''मुझे टेक्सास के डलास में एक सम्मानित व्यक्ति चंद्र नागमल्लैया की हत्या की भयावह खबर मिली है. क्यूबा से आए एक अवैध विदेशी ने उनकी पत्नी और बेटे के सामने बेरहमी से उनका सिर कलम कर दिया, जिन्हें हमारे देश में कभी नहीं होना चाहिए था. इस अपराधी को पहले भी बाल यौन शोषण, कार चोरी और झूठे कारावास जैसे गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अक्षम जो बाइडेन सरकार (Biden Government) ने उसे अमेरिका में फिर से रिहा कर दिया क्योंकि क्यूबा ऐसे दुष्ट व्यक्ति को अपने देश में नहीं रखना चाहता था.''

ट्रंप ने आगे लिखा, "निश्चिंत रहें, मेरे प्रशासन में इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरमी बरतने का समय अब ​​खत्म हो गया है. होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी, बॉर्डर जार टॉम होमन और मेरी टीम के कई अन्य सदस्य अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं. हमने इस अपराधी को हिरासत में ले लिया है और उस पर कानून की पूरी हद तक मुकदमा चलाया जाएगा. उस पर प्रथम श्रेणी की हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा.

आरोपियों की पृष्ठभूमि की जांच जारी

ट्रंप ने इस घटना को अमेरिका की ढीली आव्रजन नीति (Loose Immigration Policy) की विफलता बताया और कहा कि ऐसे अपराधी पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं. घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है. इसके साथ ही, पीड़ित परिवार को समाज से सहानुभूति और समर्थन मिल रहा है. सोशल मीडिया पर भी इस घटना की कड़ी निंदा की जा रही है.

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इस हत्या का अमेरिका की आगामी चुनावी राजनीति पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप लगातार सीमा सुरक्षा और अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग करते रहे हैं.