Fact Check: ट्रंप ने पाकिस्तान द्वारा भारतीय जेट्स गिराने की बात नहीं कही, फर्जी दावा हो रहा वायरल; जानें सच्चाई
Photo- @TheDailyCPEC & @warsurveillance/X

Trump Pakistan Indian Jets Claim: सोशल मीडिया पर इन दिनों भारत-अमेरिका के रिश्तों पर जोरदार चर्चा चल रही है. इसी बीच एक फर्जी दावा इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. कहा जा रहा है कि ट्रंप ने माना है कि पाकिस्तान ने भारतीय वायु सेना के 5 या 6 जेट विमान गिरा दिए थे. सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी अकाउंट्स ने ग्राफिक्स शेयर करते हुए लिखा, ''अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान ने 5 या 6 भारतीय वायु सेना के विमानों को गिरा दिया. कुछ पोस्ट्स में यह भी कहा गया कि भारत ने इस घटना के बाद अमेरिकी हस्तक्षेप मांगा और शांति स्थापित करने की मांग की.

वायरल दावा है गलत

फैक्ट चेक में क्या निकला?

लेकिन जब हमने इस दावे की जांच की तो पाया कि यह पूरी तरह से भ्रामक है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट (19 जुलाई 2025) के मुताबिक, ट्रंप ने एक व्हाइट हाउस डिनर के दौरान कहा था कि मई महीने की भारत-पाकिस्तान टकराव में लगभग 4-5 जेट विमान गिराए गए थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम में मध्यस्थता की थी, जिसमें व्यापार वार्ता का इस्तेमाल किया गया था. लेकिन ट्रंप ने यह नहीं बताया कि ये जेट्स किस देश के थे.

रायटर्स की रिपोर्ट में भी ट्रंप के एक बयान का जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा, “वास्तव में, विमान हवा में ही गिराए जा रहे थे. पांच, पांच, चार या पांच, मुझे लगता है पांच जेट्स गिराए गए थे” लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये भारतीय थे या पाकिस्तानी.

ट्रंप ने भारतीय जेट गिराए जाने की बात नहीं कही

कुल मिलाकर, ट्रंप ने कभी यह नहीं कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जेट विमान गिराए हैं. उनका बयान दोतरफा संघर्ष का जिक्र करता है लेकिन किसी एक पक्ष को जिम्मेदार ठहराने से बचता है.

नतीजा यह है कि यह वायरल दावा गलत है और सोशल मीडिया पर ट्रंप के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. इसलिए ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करें और सही जानकारी की जांच करें.