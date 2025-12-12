IND U19 vs UAE U19, 1st Match U19 Asia Cup 2025 Scorecard: दुबई में टीम इंडिया ने यूएई को दिया 434 रनों का टारगेट, वैभव सूर्यवंशी ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India U19 National Cricket Team vs United Arab Emirates U19 National Cricket Team, 1st Match ACC Mens U19 Asia Cup 2025 Scorecard Update: एसीसी मेन्स अंडर19 एशिया कप 2025 का आगाज आज यानी 12 दिसंबर से हो रहा हैं. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के आईसीसी अकादमी ग्राउंड (ICC Academy Ground) में खेला जा रहा हैं. अगले साल होने वाले आईसीसी मेन्स अंडर19 वर्ल्ड कप से पहले इस टूर्नामेंट को तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करना चाहेंगी. इस सीरीज में भारत की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के कंधों पर हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई यायिन राय (Yayin Rai) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Vaibhav Suryavanshi New Milestone: दुबई में वैभव सूर्यवंशी ने मचाई तबाही, विस्फोटक बल्लेबाज ने शतक जड़ते ही रच दिया नया इतिहास

अंडर-19 एशिया कप इस बार वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा. भारत के अलावा इसमें यूएई, पाकिस्तान, मलेशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की टीम हिस्सा ले रही है. अगले महीने ही अंडर-19 विश्व कप शुरू होने वाला है. इसलिए यह मुकाबला सभी टीमों के लिए उस टूर्नामेंट की प्रैक्टिस की तरह है. बांग्लादेश दो बार से इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर रहा है.

टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में टीम इंडिया का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा. टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी और विहान मल्होत्रा जैसे स्टार बल्लेबाज शामिल हैं, जो किसी भी टीम की गेंदबाजी को तहस-नहस कर सकते हैं. वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के उभरते स्टार बल्लेबाज हैं और पिछले महीने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ 42 गेंदों पर 144 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. अब एक बार फिर फैंस को वैभव सूर्यवंशी से कुछ इसी तरह की विस्फोटक पारी की उम्मीद होगी. विहान मल्होत्रा इस टूर्नामेंट में उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे.

इस साल वैभव सूर्यवंशी ने जमकर रन बरसाए हैं. ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है. इस मैच में भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं. हाल ही खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में वेदांत त्रिवेदी ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे. इस मैच में भी वेदांत त्रिवेदी 40 से 50 रन बना सकते हैं.

भारत U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात U19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India U19 National Cricket Team vs United Arab Emirates U19 National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले यूएई के कप्तान यायिन राय ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज निराशाजनक रहा और महज आठ रन के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉ ने मिलकर पारी को संभाला और टीम इंडिया का स्कोर 220 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट खोकर 433 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा 171 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने गेंदों पर नौ चौके और14 छक्के लगाए. वैभव सूर्यवंशी के अलावा आरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा ने 69 रन बनाए.

दूसरी तरफ, यूएई की टीम को युग शर्मा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. यूएई की ओर से युग शर्मा और उदीश सूरी ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. युग शर्मा और उदीश सूरी के अलावा यायिन राय और शालोम डिसूजा ने एक-एक विकेट चटकाए. यूएई की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 434 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 433/6, 50 ओवर (आयुष म्हात्रे 4 रन, वैभव सूर्यवंशी 171 रन, आरोन जॉर्ज 69 रन, विहान मल्होत्रा 69 रन, वेदांत त्रिवेदी 38 रन, अभिज्ञान कुंडू नाबद 32 रन, कनिष्क चौहान 28 रन और खिलन पटेल नाबाद 5 रन.)

यूएई की गेंदबाजी: (युग शर्मा 2 विकेट, यायिन राय 1 विकेट, उदीश सूरी 2 विकेट और शालोम डिसूजा 1 विकेट).

नोट: भारतीय अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.