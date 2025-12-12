‘शहर जहरीली हवा की चादर में लिपटे हुए हैं’: राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया वायु प्रदूषण का मुद्दा, सरकार से की यह अपील (Watch Video)
राहुल गांधी (Photo Credits: X)

नई दिल्ली: लोकसभा में शुक्रवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश भर में बढ़ते वायु प्रदूषण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया और सरकार से शहर-वार, समयबद्ध और व्यापक रणनीति तैयार करने की मांग की. राहुल गांधी ने कहा, ‘हमारे ज्यादातर शहर ज़हरीली हवा की चादर में ढके हुए हैं. लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे हैं, लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं, और बुजुर्गों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है.’ उन्होंने बताया कि जहरीली हवा का असर जनस्वास्थ्य पर बेहद गंभीर है.

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी दलों की चिंता समान है. ‘इस विषय पर सरकार और विपक्ष दोनों में पूर्ण सहमति है,’ उन्होंने कहा और संयुक्त एक्शन प्लान बनाने में पूरा सहयोग देने की बात भी कही. राहुल गांधी ने संसद में तुरंत चर्चा की मांग करते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री को हर शहर के लिए ऐसा प्लान पेश करना चाहिए कि अगले पांच या दस साल में कैसे हम इस समस्या पर ठोस प्रगति कर सकते हैं—भले ही इसे तुरंत पूरी तरह हल न किया जा सके. यह भी पढ़ें: लोकसभा में तीखी नोकझोंक: अमित शाह ने राहुल गांधी की आपत्तियों पर कहा-‘संसद आपके निर्देशों पर नहीं चलेगी’ (Watch VIDEO)

दिल्ली में सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 331 दर्ज हुआ, जिससे शहर फिर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आ गया. जहांगीरपुरी दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जहां AQI 405 तक पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी है. इससे पहले कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों की मीटिंग संसद भवन ऐनेक्सी एक्सटेंशन बिल्डिंग में बुलाई, जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी ने की. तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर मीटिंग से अनुपस्थित रहे.

बैठक में राहुल गांधी को कई संगठनात्मक मामलों की जानकारी दी गई. पार्टी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने ‘दुनिया के सामने वोट चोरी की सच्चाई उजागर की’ और सांसदों से अपील की कि वे सतर्क और संगठित रहें, क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में बड़े जनसमूह के लिए तैयारी कर रही है. राहुल गांधी ने रविवार (14 दिसंबर) को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली को ‘ऐतिहासिक’ बताया और इसे मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों की लड़ाई का अहम हिस्सा कहा. उन्होंने सभी सांसदों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. यह भी पढ़ें: Parliament Winter Session 2025: 'वोट चोरी से बड़ा कोई राष्ट्र-विरोधी काम नहीं...राहुल गांधी का BJP पर हमला: VIDEO

बैठक की शुरुआत पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर दो मिनट के मौन से हुई. नेताओं ने पाटिल को एक गरिमामय, सिद्धांतवादी और समर्पित जनसेवक बताया, जिनका राष्ट्रीय राजनीति में योगदान लंबे समय तक याद किया जाएगा.