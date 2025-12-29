Delhi AQI Today: दिल्ली वालों की बढ़ी चिंत! राजधानी में हवा फिर हुई जहरीली, AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचा

दिल्ली वायू प्रदूषण (Photo Credits: IANS)

Delhi AQI Today: देश की राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है, जिससे राजधानी में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली का प्रदूषण “बहुत खराब” (Very Poor) श्रेणी में पहुंचने लोग बीमार पड़ने लगे हैं. जो चिंता का विषय हैं. खबरों की माने तो दिल्ली में रहने वाले वे कुछ लोग जो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ बस गए हैं, उन्होंने कुछ समय के लिए अपने घर लौटने का निर्णय लिया है. क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, जबकि कई इलाकों में यह स्तर 400 से भी पार जाकर “गंभीर” (Severe) श्रेणी में पहुंच गया है.

IMD ने घने कोहरे को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 29 दिसंबर से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी में भारी गिरावट की संभावना है, जिससे यात्रा और दैनिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा. IMD के अनुसार, सोमवार 29 दिसंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 22°C और न्यूनतम तापमान 7°C रहने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: Delhi AQI Update: फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI; अगले हफ्ते भी नहीं मिलेगी राहत

28 दिसंबर को दिल्ली का हाल

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, रविवार 28 दिसंबर को दिल्ली का कुल AQI 390 दर्ज किया गया. वहीं ‘समीर’ ऐप के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी के 19 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता “गंभीर” श्रेणी में पहुंच गई है। हवा की गुणवत्ता बिगड़ने का कारण शांत हवाएं, गिरता तापमान और वातावरण में प्रदूषकों का जमा होना है.

AQI के 301 से 400 के बीच रहने को “बहुत खराब” श्रेणी माना जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों तथा हृदय या फेफड़ों के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

स्वास्थ्य सलाह और सावधानियां

सुबह के समय बाहर निकलने से बचें

N95 मास्क का उपयोग करें

घर के अंदर क्रॉस-वेंटिलेशन बनाए रखें

बच्चों, बुजुर्गों और हृदय/फेफड़ों के मरीजों को अतिरिक्त सावधानी बरतें

खिड़कियां बंद रखें और एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें

सांस में दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

अन्य राज्यों में भी मौसम बिगड़ा

केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा छाया हुआ है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी इस बार ठंड बढ़ने के साथ कोहरा दर्ज किया गया है. इसके अलावा, मुंबई की वायु गुणवत्ता भी लगातार खराब होती जा रही है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.