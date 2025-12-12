EPFO Account: पीएफ बैलेंस चेक, निकासी और क्लेम कैसे करें? आसान स्टेप–बाय–स्टेप गाइड

EPFO Account: कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी संस्था चलाई जाती है, उसे EPFO यानी एम्प्लॉइज प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन कहा जाता है. यह संस्था EPF, पेंशन और इंश्योरेंस जैसी योजनाओं का संचालन करती है. कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने वेतन का एक हिस्सा जमा करते हैं जो कर्मचारी के EPF खाते में जाता है.

EPFO की सभी सेवाओं का फायदा लेने के लिए हर कर्मचारी को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN दिया जाता है जो जीवनभर एक जैसा रहता है.

UAN कैसे एक्टिवेट करें?

1. सबसे पहले UAN Member e-Sewa Portal पर जाएं.

2. 'Activate UAN' पर क्लिक करें और अपनी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर भरें.

3. OTP से वेरिफाई करें और नया पासवर्ड सेट करें.

4. इसके बाद आप अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन कर सकेंगे.

EPF बैलेंस कैसे चेक करें?

EPFO आपकी PF बैलेंस देखने के लिए कई विकल्प देता है ताकि आप कभी भी अपना खाता देख सकें.

1. EPF पासबुक पोर्टल: पोर्टल पर UAN से लॉगिन कर पासबुक और बैलेंस देख सकते हैं.

2. UMANG ऐप: ऐप में EPFO सर्च कर PF बैलेंस और पासबुक देख सकते हैं.

3. मिस्ड कॉल सर्विस: रजिस्टर्ड नंबर से 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें.

4. SMS सर्विस: EPFOHO UAN ENG टाइप करके 7738299899 पर भेजें.

ऑनलाइन क्लेम भरने के लिए:

1. EPFO पोर्टल में लॉगिन करें.

2. Online Services में जाएं और Claim (Form-31, 19, 10C, 10D) चुनें.

3. बैंक विवरण वेरिफाई करें और क्लेम का प्रकार चुनें.

4. आधार OTP से पुष्टि करें. कुछ दिनों में क्लेम प्रोसेस हो जाता है.

PF निकासी और क्लेम कैसे करें?

PF निकालने या एडवांस के लिए आपके खाते में KYC पूरी होनी चाहिए. आधार, पैन और बैंक विवरण EPFO रिकॉर्ड से बिल्कुल मिलते होने चाहिए, नहीं तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.

नई नियमों के अनुसार शिक्षा और शादी के लिए पहले से ज्यादा बार अग्रिम निकासी की जा सकती है और सेवा की न्यूनतम अवधि भी 12 महीने कर दी गई है.