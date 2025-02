America: अमेरिका में कोरोना वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है. बीते एक हफ्ते में 1,092 नई मौतें दर्ज की गईं, जो सितंबर के बाद से सबसे ज्यादा हैं. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में 176,857 नए मामले सामने आए हैं. अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 12,380 पहुंच गई है, जो 2% की बढ़ोतरी दिखाती है. हालांकि, कुल अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 10,353 है, जिसमें 2% की कमी आई है. वहीं, आईसीयू में भर्ती मरीजों की संख्या 1,542 हो गई है, जो 5% की बढ़ोतरी को दर्शाती है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सतर्कता बरतने और वैक्सीन लेने की सलाह दी है, क्योंकि संक्रमण तेजी से फैल रहा है.

JUST IN: U.S. reports more than 1,000 new COVID deaths, highest since September - BNO tracker

— BNO News (@BNOFeed) February 11, 2025