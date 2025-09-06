Viral Video: पारंपरिक पोशाक में मालिक के साथ ओणम साध्या का आनंद लेता दिखा पालतू कुत्ता, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

ओणम साध्या का आनंद लेता कुत्ता (Photo Credits: Instagram)

केरल (Kerala) और दुनिया के अन्य हिस्सों में मलयाली लोग (Malayalis) हिंदू त्योहार ओणम (Onam) मना रहे हैं. यह फसल उत्सव परंपरा, निष्ठा और एकजुटता का सम्मान करता है. यह दस दिवसीय उत्सव अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन, थिरुवोनम (Thiruvonam) में समाप्त होता है.

ओणम साद्या (Onam Sadya) इस उत्सव का एक प्रमुख हिस्सा है, जो केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला एक भव्य दक्षिण भारतीय भोज है. इसमें कई तरह के व्यंजन शामिल होते हैं, जिनमें मट्टा चावल, सांबर और रसम जैसी करी, अचार और पायसम जैसी विभिन्न मिठाइयां शामिल हैं. यह भोजन समृद्धि, फसल और सद्भाव का उत्सव है, जो सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाता है.

एक दिल को छू लेने वाला वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है. इसमें चाय नाम की एक मादा पेट डॉग, दक्षिण भारतीय पारंपरिक ऑफ-व्हाइट और सुनहरे रंग के परिधानों में सजी-धजी, अपने मालिक राहुल प्रकाश के साथ केले के पत्ते का ओणम साद्या खुशी-खुशी बांट रही है, जिन्होंने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है. यह भी पढ़ें: मंदिर में बैठकर साधु ने दबाए कुत्ते के पैर, मजे से सेवा का लुत्फ उठाता दिखा जानवर (Watch Viral Video)

पारंपरिक पोशाक में मालिक के साथ ओणम साध्या का आनंद लेता कुत्ता

View this post on Instagram A post shared by Rahul Jp (@rahul_jprakash)

वीडियो में दो केले के पत्ते जमीन पर एक-दूसरे के बगल में रखे हैं, चाय और राहुल एक-दूसरे के बगल में बैठे हैं, जैसा कि पारंपरिक रूप से होता है. दोनों पत्तों में भव्य ओणम भोज का एक हिस्सा है.

क्लिप में चाय को धैर्यपूर्वक अपने मालिक के बैठने का इंतजार करते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं. राहुल भी उसे प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

नेटिजन्स के साथ-साथ वीडियो को मलयालम अभिनेत्री श्रींदा से भी प्रतिक्रिया मिली, जिन्होंने वीडियो के नीचे ‘दिल-आंखों वाला मुस्कुराता हुआ चेहरा’ इमोजी पोस्ट करके प्रतिक्रिया दी.