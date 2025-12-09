VIDEO: पूर्व सीजीआई पर जूता फेंकनेवाले वकील राकेश किशोर के साथ मारपीट, दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में चप्पल से की पिटाई

Lawyer Rakesh Kishore beaten with slippers (Credit-@PMishra_Journo)

Delhi: कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI ) भूषण गवई पर एक वकील जिसका नाम राकेश किशोर था, उसनें जूता फेंकने की कोशिश की थी. इसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था. इसके बाद पूर्व सीजीआई ने इस वकील को माफ़ कर दिया था. लेकिन अब इस वकील की दिल्ली (Delhi) के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में चप्पल से पिटाई की गई. इस दौरान ये वकील,सनातन की जय हो के नारे लगाता दिखाई दिया. इस दौरान ये वकील कहता हुआ दिखाई दिया 'तेरी साले, कौन है तू, क्यों मार रहा है मुझे.

इसके बाद वकील राकेश किशोर अचानक नारे लगाना शुरू करता है,' सनातन धर्म की जय हो. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @PMishra_Journo नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हंगामा: CJI पर जूता फेंकने की कोशिश, ‘सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान’ के नारे लगे

वकील राकेश किशोर की पिटाई

हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता है! इनको पहचानिए! ये वही राकेश किशोर हैं जिन्होंने पूर्व CJI जस्टिस गवई पर जूता फेंका था। ये तस्वीर दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर की है। pic.twitter.com/XDFECWZK1p — Prabhakar Kumar Mishra (@PMishra_Journo) December 9, 2025

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) परिसर में वकील राकेश किशोर पर उस समय हमला कर दिया गया जब वह अपने किसी मामले के सिलसिले में अदालत पहुंचे थे. वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है कि एक अज्ञात व्यक्ति उन्हें (Slippers) से मारने की कोशिश करता है, जबकि किशोर लगातार खुद को बचाते नजर आते हैं. यह वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस दौरान काफी देर तक शख्स राकेश किशोर पर चप्पल से हमला करता है और इसके बाद कुछ वकील आकर उसे रोकते है. जिसने हमला किया वह वकील है या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

सीजीआई पर हमला करने के बाद चर्चा में आया था राकेश किशोर

बता दें की पूर्व सीजीआई (Former CJI) पर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने के दौरान ये वकील राकेश किशोर चर्चा में आया था. इसके बाद जब उसका कुछ न्यूज़ चैनल्स ने इंटरव्यू लिया था तो उसने इस घटना पर किसी भी तरह का पछतावा नहीं होने की बात कही थी. इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ हिंदू संघटनों की ओर से उसे हीरो जैसा सम्मान दिया गया था और इसके बाद कई दिनों तक उसे हीरो बनाया गया था. इसके साथ ही कुछ कार्यक्रमों में तो उसे सम्मानित भी किया गे था. बता दें की राकेश किशोर की पिटाई के मामले में अब तक तक किसी भी तरह की कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है.