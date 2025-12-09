VIDEO: गजब है! हेलमेट नहीं पहनने के कारण कार सवार स्कूल संचालक का काट दिया चालान, आगरा पुलिस की लापरवाही आई सामने

A car rider was fined for not wearing a helmet (Credit-@hindipatrakar)

Agra News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा (Agra) में एक अनोखी घटना सामने आई, जहां एक स्कूल के संचालक अपनी कार चलाते समय सिर पर हेलमेट (Helmet) पहनकर सफर कर रहे हैं. इसका कारण उन्होंने कुछ दिन पहले मिले एक गलत (Challan) को बताया. उनका कहना है कि वे कार चला रहे थे और (Seatbelt) भी लगाए हुए थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें 'नो हेलमेट' के लिए 1,100 रूपए का जुर्माना लगा दिया. इस घटना के बाद उन्होंने विरोध का यह तरीका अपनाया, जिससे लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर खिंच सके.

अब ये शख्स कार में भी हेलमेट लगाकर घूम रहे है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @hindipatrakar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Uttar Pradesh: लखनऊ में बिना हेलमेट के स्टंट कर रहे बाइकर्स के हंगामें के बाद कई घायल, देखें वायरल वीडियो

कार सवार ने पहना हेलमेट

क्या है पूरा मामला

वीडियो में दिखाई देने वाले शिक्षक गुलशन बताते हैं कि 26 नवंबर को उन्हें पुलिस द्वारा हेलमेट न पहनने पर (Fine) किया गया, जबकि वे कार चला रहे थे. उन्होंने कहा कि वे एक कानून मानने वाले नागरिक हैं और बिना किसी बहस के अब रोजाना कार चलाते हुए हेलमेट पहन रहे हैं ताकि फिर से कोई गलत (Traffic Penalty) न लग जाए. यह स्पष्ट रूप से एक शांतिपूर्ण विरोध है, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है.

गलत चालान की बढ़ती शिकायतें

हाल के वर्षों में सड़क सुरक्षा के लिए हाई–टेक एआई कैमरे और निगरानी सिस्टम लगाए गए हैं, लेकिन कई बार इनसे गलत चालान जारी होने की घटनाएं सामने आई हैं. कई लोगों को गलत वाहन नंबर, गलत गति या गलत नियम उल्लंघन के आधार पर नोटिस भेजे गए. एक मामले में तो बाइक की स्पीड 1000 kmph तक दर्ज बता दी गई थी. ऐसे प्रकरण सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

स्कूल संचालक द्वारा कार में हेलमेट पहनने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. लोग इसे एक अनोखे विरोध और जागरूकता का तरीका मान रहे हैं. संचालक का कहना है कि जब तक चालान का कारण स्पष्ट नहीं होता, वे इसी तरह (Helmet) पहनकर कार चलाते रहेंगे, ताकि किसी और गलत (Fine) से बच सकें