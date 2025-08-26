Ganpati Mehndi Design: गणेश चतुर्थी पर लगाएं बप्पा के ये आसान मेहंदी डिजाइन, देखें पैटर्न
गणपति मेहंदी डिजाइन (Photo: sunithasmehndiart|Insta)

Ganpati Mehndi Design: गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) विघ्नहर्ता भगवान गणेश को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके जन्म दिवस का उत्सव मनाता है. भगवान् गणेश प्रथम पूजनीय हैं. इसलिए कोई भी नया कार्य, बौद्धिक यात्रा या बिजनेस शुरू करने से पहले उनकी पूजा करते हैं. हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक, गणेश को हाथी के सिर के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और वे शिव और उनकी पत्नी पार्वती के पुत्र हैं. हर साल, उनके जन्म को 10 दिनों के उत्सव के साथ मनाया जाता है, जिसके दौरान चार मुख्य अनुष्ठान, अर्थात् प्राण प्रतिष्ठा, षोडशोपचार, उत्तरपूजा और गणपति विसर्जन किए जाते हैं.गणेश चतुर्थी को बहुत ही धूम- धाम से मनाया जाता है. इस दौरान नए कपड़े पहनते हैं और हाथों में महेंदी लगाते हैं. चारों ओर उत्सव का माहौल होता है. इस गणेश चतुर्थी पर हम ले आये हैं कुछ लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन जिन्हें आप अपने हाथों में रचा सकते हैं. यह भी पढ़ें: Teej Mehndi Design: तीज पर हाथों में रचाएं ये हरतालिका स्पेशल मेहंदी डिजाइन, देखें पैटर्न

गणपति मेहंदी डिजाइन

सिंपल गणपति पैटर्न

गणपति बाप्पा मेहंदी डिजाइन

 

गणपति मेहंदी

 

गणपति मेहंदी