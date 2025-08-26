Teej Mehndi Design: तीज पर हाथों में रचाएं ये हरतालिका स्पेशल मेहंदी डिजाइन, देखें पैटर्न

तीज मेहंदी डिजाइन (Photo: hp_mehndi_artist4|Insta)

Teej Mehndi Design: हरतालिका तीज (Hartalika Teej) एक पावन त्योहार है. यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है. इस दिन सुहागन महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं, इस दिन वे न तो अन्न ग्रहण करती हैं, न ही जल पीती हैं. वे अपने सुहाग की लंबी उम्र, वैवाहिक सुख-समृद्धि और अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करती हैं. ‘हरतालिका’ शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है ‘हरित’, जिसका अर्थ है ‘अपहरण’, और ‘आलिका’, जिसका अर्थ है ‘सखी’ या ‘मित्रा’ यह नाम उस पौराणिक प्रसंग की ओर इशारा करता है, जिसमें पार्वती की सखियां उन्हें उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह से बचाने के लिए अपहरण कर जंगल ले जाती हैं, ताकि वे भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर सकें. यह भी पढ़ें: Hartalika Teej 2025 Messages: हैप्पी हरतालिका तीज! इन हिंदी Shayaris, WhatsApp Wishes, Facebook Greetings के जरिए दें बधाई

पौराणिक कथा के अनुसार, देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था. उनकी अथाह भक्ति और अडिग संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया. यह पर्व उसी दिव्य मिलन की स्मृति में श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है. कथा के अनुसार, देवी पार्वती भगवान शिव से विवाह करने पर अड़ी थीं, जबकि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय कर लिया था. इस पर असमर्थता देखकर, पार्वती अपनी सबसे अच्छी सहेली के पास गईं और घने जंगल में भागने में उनकी मदद लेने में कामयाब रहीं. जंगल में माता पार्वती ने कठोर तप किया, जिसमें उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया तथा केवल भगवान शिव का ध्यान किया.

उनकी अटूट भक्ति से प्रभावित होकर, भगवान शिव पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें अपनी शाश्वत पत्नी के रूप में स्वीकार किया. यह मिलन प्रेम, भक्ति और सच्ची प्रार्थनाओं की पूर्ति का प्रतीक है. उस दिन से, हरतालिका तीज एक पवित्र अनुष्ठान बन गया, जिसमें महिलाएं पार्वती के विश्वास और शक्ति का अनुकरण करने के लिए उपवास रखती हैं.

इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं, नए कपड़े पहनती हैं, हाथों में मेहंदी और बालों में गजरा लगाती हैं. हरतालिका तीज पर हम ले आए हैं कुछ लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन, जिन्हें आप अपने हाथों में रचाकर इस त्यौहार को और ख़ास बना सकते हैं.

तीज मेहंदी

फ्रंट हैंड मेहंदी डिजाइन

बैक हैंड सिंपल मेहंदी डिजाइन

फुल हैंड मेहंदी डिजाइन

बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

फुल बैक हैंड मेहंदी

सिंपल मेहंदी पैटर्न

बैक हैंड सिंपल मेहंदी

हरतालिका तीज व्रत कथा मां पार्वती के दृढ़ संकल्प और आस्था की प्रेरणा है. ऐसा माना जाता है कि जो स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं, उन्हें सुख, अच्छे वैवाहिक संबंध और समृद्धि प्राप्त होती है. यह त्यौहार आज भी पूरे भारत में देवी पार्वती की दिव्य तपस्या की भावना को जीवित रखने वाले गीतों और अनुष्ठानों के साथ उत्साहपूर्वक मनाया जाता है.