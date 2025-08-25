Hartalika Teej 2025 Wishes: हरतालिका तीज की इन हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, GIF Greetings के जरिए दें सखी-सहेलियों को शुभकामनाएं

हरतालिका तीज 2025 (Photo Credits: File Image)

Hartalika Teej 2025 Wishes in Hindi: अखंड सौभाग्य के पर्व हरियाली तीज (Hariyali Teej) और कजरी तीज (Kajari Teej) को मनाए जाने के बाद अब महिलाएं हरतालिका तीज (Hartalika Teej) का पर्व मनाने के लिए तैयार हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर शिव-पार्वती की पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अंखड सौभाग्य का वरदान मिलता है, जबकि कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है. इस साल की हरतालिका तीज बेहद खास है, क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं. ऐसे में इस साल इस व्रत को रखने से महिलाओं को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है. उदयातिथि के अनुसार, इस साल 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज मनाई जा रही है.

हरतालिका तीज के दिन तृतीया तिथि होने के साथ ही अंगारकी चतुर्थी और विनायकी चतुर्थी का शुभ संयोग बन रहा है. इस दिन कन्या राशि में चंद्रमा, मंगल के साथ धनयोग का संयोग बना रहे हैं. इस दिन शिव-पार्वती के साथ गणेश जी की पूजा करना विशेष फलदायी माना जा रहा है. इस अवसर पर आप इन विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, जीआईएफ ग्रीटिंग्स के जरिए सखी-सहेलियों को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- हरतालिका तीज व्रत है प्यार का, हरतालिका तीज व्रत है प्यार का, दिल में श्रद्धा और सच्चे विश्वास का, बिछिया पैरों में हो माथे पर बिंदिया, हर जन्म में मिले आपको शिव जी सा पिया.

2- आपका तप रंग लाए,

शिव-पार्वती अपना आर्शीवाद बरसाएं, आप के घर में खुशहाली आए,

आप पिया का ढेर सारा प्यार पाएं.

3- इस तीज आपको अपना, इस तीज आपको अपना, मनचाहा वर मिल जाए, करो मां पार्वती से प्रार्थना, आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए.

4- सोलह श्रृंगार कर मां गौरी की तरह रखें उपवास, सोलह श्रृंगार कर मां गौरी की तरह रखें उपवास, मन में होगी श्रद्धा तो मिलेगा भगवान शिव जैसा परिवार.

5- सौभाग्य हो मेरा ऐसा कि शिव जी सा पति मिल जाए, सौभाग्य हो मेरा ऐसा कि शिव जी सा पति मिल जाए, चाह हो ना कोई फिर जीवन में जब ऐसा भाग्य खुल जाए.

हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए. इसके बाद मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनानी चाहिए. एक चौकी पर उन्हें स्थापित करते हुए विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. गणेश जी को दूर्वा, माता पार्वती को श्रृंगार का सामान और शिव जी को बेलपत्र अवश्य अर्पित करें. इसके साथ ही उन्हें वस्त्र, मिष्ठान्न, अर्पित करते हुए धूप-दीप प्रज्जवलित करें. हरतालिका तीज व्रत का पाठ करें या सुनें और फिर आरती करें. इसी तरह से शाम के समय सज-संवर कर, सोलह श्रृंगार करके शिव-पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें और फिर अगले दिन व्रत का पारण करें.