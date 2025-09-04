Lalbaugcha Raja Darshan Live: मुंबई में गणेश चतुर्थी के बीच लालबागचा राजा के पंडाल में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़, घर बैठे ऐसे करें लाइव दर्शन

Lalbaugcha Raja Darshan Live: गणेश चतुर्थी का आज आठवां दिन है और गणपति बप्पा को लेकर मुंबई में धूम मची हुई है. शहर में अब केवल बड़े गणपति ही बाकी हैं, और इस समय सार्वजनिक पंडालों में सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है. मुंबई के लालबागचा राजा पंडाल में, जिसे इच्छापूर्ति गणपति के रूप में पूजा जाता है, लोग सुबह से ही दर्शन करने के लिए उमड़े हुए हैं/ वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग भक्तिभाव से भगवान के दर्शन कर रहे हैं और श्रद्धा से उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं.

लालबागचा राजा पंडाल की सजावट बेहद भव्य होती है. गणेश चतुर्थी का पर्व मुंबई में खास धूमधाम से मनाया जाता है. इस मौके पर पंडाल में विशेष सजावट, भव्य स्वागत और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं. पंडाल में प्रवेश करने के लिए भक्तों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन भक्तों की श्रद्धा और विश्वास में कोई कमी नहीं है. जो भक्त भारी भीड़ या किसी अन्य वजह से लालबागचा राजा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वे लाइव दर्शन भी कर सकते हैं. यह भी पढ़े: Lalbaugcha Raja Darshan Video: मुंबई में गणपति बप्पा की धूम, लालबागचा राजा के दर्शन को उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़; देखें वीडियो

यहां करें लाइव दर्शन

करोड़ों का चढ़ावा

लालबागचा राजा के दर्शन के दौरान लगातार चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है. भक्त दर्शन के दौरान पैसे, जेवरात, सोने-चांदी के आभूषण चढ़ा रहे हैं. इन चढ़ावों की गिनती विसर्जन के बाद होती है, और इस दौरान चढ़ाए गए पैसे कई करोड़ों रुपये के होते हैं.

6 सितंबर को होगी विदाई

लालबागचा राजा का विसर्जन 6 सितंबर को होगा. दो दिन बाद, भक्त नाचते-गाते हुए बप्पा को गिरगांव चौपाटी लेकर जाएंगे, जहां उनका विसर्जन होगा.