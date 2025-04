Seema Haider News: क्या सीमा हैदर को भारत से पाकिस्तान जाना होगा, केंद्र सरकार के आदेश का क्या होगा असर? देखें उनके वकील एपी सिंह का बयान (Watch Video)

Seema Haider News: यूपी के ग्रेटर नोएडा में रहने वाली पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया है. ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना पड़ेगा. इस मामले में उनके वकील एपी सिंह ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा जारी पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी के आदेश का सीमा पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा. एपी सिंह के मुताबिक सीमा हैदर ने भारत में रहने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और उनका मामला कोर्ट में लंबित है.

उन्होंने यह भी कहा कि सीमा भारत में शांतिपूर्ण जीवन जी रही हैं. उनका आतंकवाद या किसी अवैध गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है. अब देखना यह है कि सरकार और कोर्ट इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं.

ये भी पढें: मैं बेटी पाकिस्तान की थी पर बहू भारत की हूं, मुझे यहां रहने दिया जाए: सीमा हैदर

VIDEO | A P Singh, the lawyer of Pakistan national Seema Haider living in UP's Greater Noida, explains her current situation in light of the Indian government's order for repatriation of citizens of the neighbouring country following the recent terrorist attack in Pahalgam.… pic.twitter.com/63FsRq4xpT

— Press Trust of India (@PTI_News) April 30, 2025