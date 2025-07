Buddhist Gems Return to India: 127 साल बाद भारत लौटा बौद्ध काल का बेशकीमती खजाना, प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी

भारत के लिए एक बहुत बड़ी और गर्व की बात है. भगवान बुद्ध के अवशेषों से जुड़े सैकड़ों बेशकीमती रत्न पूरे 127 साल बाद अपने घर, यानी भारत वापस आ गए हैं. इस खजाने को 'पिपराहवा जेम्स' (Piprahwa Gems) के नाम से जाना जाता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक वापसी पर खुशी जताते हुए एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक खुशी का दिन. यह हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा."

दिलचस्प बात यह है कि इन रत्नों की नीलामी इसी साल हॉन्ग कॉन्ग में होने वाली थी. नीलामी करने वाली मशहूर कंपनी सोदबी (Sotheby's) इन्हें बेचने वाली थी. जैसे ही भारत सरकार को इसका पता चला, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी. भारत सरकार की मांग थी कि ये रत्न भारत की धरोहर हैं और इन्हें तुरंत लौटाया जाना चाहिए.

It may be recalled that the Piprahwa relics were discovered in 1898 but were taken away from India during the colonial period. When they appeared in an international auction earlier this year, we worked to ensure they returned home. I appreciate all those who have been involved…

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2025