PM Modi Returns to India: पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा के बाद लौटे भारत, ब्राज़ील में 17वें BRICS शिखर सम्मेलन में हुए थे शामिल

PM Modi Returns to India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पूरी कर दिल्ली लौट आए हैं. इस यात्रा के दौरान उन्होंने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया का दौरा किया. यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं से मुलाकात की, जिनमें द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार, संस्कृति और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई.

अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में शामिल हुए. इस सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक स्थिति, विकासशील देशों के हितों और रणनीतिक साझेदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई. यह भी पढ़े: पीएम मोदी का यूरोप दौरा, तैयारियों का जायजा लेने बेल्जियम पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर

Delhi: PM Narendra Modi returns to India after his visit to five nations that included Ghana, Trinidad and Tobago, Argentina, Brazil and Namibia. PM Modi also attended the 17th BRICS Summit in Rio de Janeiro, Brazil.

(Video: DD News) pic.twitter.com/3l46h4QcSe

— ANI (@ANI) July 10, 2025