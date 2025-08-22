TikTok की भारत में वापसी? सरकार ने बताई सोशल मीडिया के दावों की सच्चाई

TikTok | Facebook

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैली कि TikTok, AliExpress और Shein जैसे चीनी ऐप्स भारत में फिर से वापसी कर चुके हैं. कई यूजर्स ने दावा किया कि वे TikTok का होमपेज देख पा रहे हैं और कुछ शॉपिंग साइट्स भी खुल रही हैं. लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐप्स पर लगाया गया प्रतिबंध अभी भी जारी है और इनकी वापसी की खबरें पूरी तरह अफवाह हैं. सरकार ने कहा कि TikTok और अन्य बैन ऐप्स के मामले में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी TikTok की वापसी की खबरें सिर्फ अफवाह हैं.

29 जून 2020 को भारत सरकार ने अचानक TikTok समेत 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था. इन ऐप्स पर बैन लगाने का कारण था डेटा सुरक्षा की चिंता, जासूसी और यूजर्स की जानकारी का गलत इस्तेमाल. यह फैसला उस समय लिया गया जब गलवान घाटी में भारत-चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे.

क्या वाकई लौट आए चीनी ऐप्स?

इस साल फरवरी में कुछ बैन किए गए चीनी ऐप्स जैसे Xender और TanTan प्ले स्टोर पर दोबारा दिखे. कई ऐप्स ने नाम या फीचर बदलकर क्लोन वर्जन के तौर पर वापसी की. लेकिन TikTok अब तक उपलब्ध नहीं हुआ. करीब 200 बैन ऐप्स में से 36 ऐप्स किसी न किसी रूप में (मूल या क्लोन वर्जन) अभी भी ऐप स्टोर पर मौजूद हैं.

भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों में उतार-चढ़ाव के बीच चीनी ऐप्स की वापसी हमेशा चर्चा का विषय रहती है. लेकिन अभी के हालात में TikTok समेत किसी भी बड़े चीनी ऐप पर से बैन हटाना सरकार के एजेंडे में नहीं है.