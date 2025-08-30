TikTok Hiring Gurgaon: टिकटॉक ने भारत में निकाली नौकरियां! क्या बैन हटाने वाली है सरकार? linkedin पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस

TikTok India Hiring in Gurgaon: क्या भारत में टिकटॉक (TikTok) की वापसी होने वाली है? ये सवाल एक बार फिर चर्चा में है. वजह है कंपनी का एक नया कदम. टिकटॉक इंडिया ने अपने गुड़गांव ऑफिस के लिए नई नौकरियां निकाली हैं, जिसके बाद से ही अटकलों का बाज़ार गर्म हो गया है.

किन पदों पर हो रही है भर्ती?

टिकटॉक ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर दो पदों के लिए जॉब पोस्टिंग की है. ये पद हैं:

  1. कंटेंट मॉडरेटर (बंगाली भाषा के लिए), ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम.

  2. वेलबीइंग पार्टनरशिप एंड ऑपरेशंस लीड, ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम.

यह भर्ती इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ हफ्ते पहले टिकटॉक इंडिया की वेबसाइट भी भारत में दोबारा खुलने लगी थी. इन दोनों घटनाओं को जोड़कर लोग यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद सरकार ने ऐप पर से बैन हटाने का मन बना लिया है.

सरकार का क्या कहना है?

लेकिन क्या सच में टिकटॉक पर से बैन हटने वाला है? जवाब है- नहीं.

भारत सरकार ने इन सभी खबरों को गलत और भ्रामक बताया है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने साफ़ कहा है, "भारत सरकार ने टिकटॉक के लिए कोई अनब्लॉकिंग आदेश जारी नहीं किया है. ऐसी कोई भी खबर झूठी है."

इसका मतलब है कि टिकटॉक पर लगा बैन अभी भी जारी है और यह ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है.

टिकटॉक पर बैन क्यों लगा था?

आपको याद दिला दें कि चीन की कंपनी बाइटडांस (ByteDance) के मालिकाना हक वाले टिकटॉक पर भारत सरकार ने जून 2020 में प्रतिबंध लगा दिया था. इसके साथ ही 58 अन्य चीनी ऐप्स को भी बैन किया गया था.

यह फैसला लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद लिया गया था. सरकार ने कहा था कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं. आरोप थे कि ये ऐप्स यूज़र्स का डेटा, जिसमें लोकेशन जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल है, उसे चीन में मौजूद सर्वर पर भेज रहे थे.

बैन से पहले भारत में टिकटॉक के लगभग 200 मिलियन यानी 20 करोड़ यूज़र्स थे. भले ही कंपनी भारत में भर्तियां कर रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक बैन हटाने का कोई संकेत नहीं दिया है. ऐसे में ये देखना होगा कि क्या भविष्य में टिकटॉक की भारत में वापसी हो पाएगी.