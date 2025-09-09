VIDEO: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया साफ़, भारत में TikTok बैन रहेगा जारी, नहीं हटेगा प्रतिबंध

(Photo Credits IANS)

Ashwini Vaishnaw on TikTok Ban: भारत में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म TikTok को लेकर अटकलें थीं कि चीनी ऐप से बैन हटने वाला है. इन्हीं अटकलों पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnaw) ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि भारत में फिलहाल सरकार के स्तर पर TikTok से प्रतिबंध हटाने को लेकर कोई चर्चा नहीं है और न ही ऐसी कोई योजना बनाई गई है.

अफवाहों पर मंत्री ने लगाया विराम

मनी कंट्रोल को दिए गए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या TikTok भारत में दोबारा लॉन्च होने जा रहा है, तो उन्होंने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया. मंत्री ने साफ कहा कि इस मामले पर अभी तक किसी भी स्तर पर कोई विचार नहीं किया गया है. यह भी पढ़े: TikTok Hiring Gurgaon: टिकटॉक ने भारत में निकाली नौकरियां! क्या बैन हटाने वाली है सरकार? linkedin पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस

भारत में कब बैन हुआ था TikTok?

भारत में TikTok पर प्रतिबंध जून 2020 में लगाया गया था. इसके पीछे मुख्य कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से जुड़ी चिंताएं थीं। भारत सरकार ने TikTok सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि यह आशंका जताई गई थी कि ये ऐप्स भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा कथित तौर पर चीनी सर्वरों पर स्टोर कर रहे हैं, जिससे डेटा सुरक्षा को खतरा था.

इसके अलावा, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में सैन्य तनाव के बाद भी यह कदम उठाया गया था. सरकार ने यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत लगाया था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा होने पर ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है.