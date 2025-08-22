क्या मोदी सरकार मॉनिटर कर रही है आपके WhatsApp चैट? PIB ने बताया क्या है सच
Is Modi Government Monitoring Your WhatsApp Chats?

Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है. इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने नए WhatsApp मॉनिटरिंग गाइडलाइंस जारी किए हैं. इसमें कहा गया कि अब चैट पर दिखाई देने वाले टिक मार्क्स का मतलब बदल गया है. फर्जी मैसेज (Fake Massage) के अनुसार एक टिक मतलब मैसेज भेजा गया है. दो टिक का मतलब मैसेज डिलीवर हुआ. दो टिक नीले मतलब मैसेज पढ़ा गया. तीन नीले टिक मतलब सरकार ने चैट नोटिस की. दो नीले और एक लाल टिक सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. एक नीला और दो लाल टिक मतलब सरकार आपके डेटा की स्क्रीनिंग कर रही है. तीन लाल टिक मतलब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है. यह मैसेज लोगों में डर फैलाने के लिए फैलाया जा रहा है.

PIB ने किया खुलासा: "यह जानकारी फेक है"

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इस वायरल दावे की जांच (PIB Fact Check) की और साफ कहा, यह पूरी तरह से गलत है! भारत सरकार ने इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है. नागरिकों से अपील है कि इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें.

क्यों फैलते हैं ऐसे फर्जी मैसेज?

सोशल मीडिया पर अक्सर गलत सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, खासकर जब वो सीधे लोगों की निजी जिंदगी और सुरक्षा से जुड़ी हों. WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग बिना जांच किए मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे अफवाह और भी फैल जाती है.

व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा फेक मैसेज

असली सच क्या है?

WhatsApp पर सिर्फ तीन प्रकार के टिक मार्क्स होते हैं. एक टिक मतलब मैसेज भेजा गया. दो टिक मतलब मैसेज पहुंच गया. दो नीले टिक मतलब मैसेज पढ़ा गया है. इसके अलावा किसी भी तरह के तीन टिक या लाल टिक का कोई अस्तित्व ही नहीं है.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी यूजर की WhatsApp चैट को इस तरह मॉनिटर नहीं किया जा रहा है. लोगों को चाहिए कि वे इस तरह की अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें.