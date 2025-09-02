Mexico: ग्वाडालजारा में TikTok स्टार Esmeralda Ferrer Garibay पति और बच्चों के साथ ट्रक में मिले मृत, ड्रग कनेक्शन की आशंका

ग्वाडालजारा, 2 सितंबर: 32 वर्षीय टिकटॉक इन्फ्लुएंसर एस्मेराल्डा फेरर गैरीबे (Esmeralda Ferrer Garibay), उनके 36 वर्षीय पति रॉबर्टो कार्लोस गिल लिसिया (Roberto Carlos Gil Licea) और उनके दो छोटे बच्चों की मेक्सिको के ग्वाडलहारा में बेरहमी से हत्या कर दी गई. यह घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली है. अधिकारियों को शक है कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे किसी ड्रग तस्करी से जुड़े कार्टेल का हाथ हो सकता है. 22 अगस्त को पुलिस को एक लावारिस पिकअप ट्रक मिला, जिसमें पूरा परिवार प्लास्टिक में लिपटे हुए मृत पाया गया. जांच में सामने आया है कि यह हत्या संभवतः पास की एक ऑटो मेंटेनेस की दुकान पर की गई थी. बाद में शवों को ट्रक में डालकर मौके पर छोड़ दिया गया. यह भी पढ़ें: California: माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भारतीय इंजीनियर प्रतीक पांडे की मौत, परिवार ने ओवरवर्क पर उठाए सवाल

न्यू यॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने उस दुकान से खून के निशान, गोलियों के बॉक्स और अन्य बैलिस्टिक सबूत बरामद किए हैं, जिससे पुष्टि होती है कि हत्या वहीं पर हुई थी. घटनास्थल से दो लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया. फिलहाल अधिकारी संदिग्धों की पहचान और घटनाक्रम को समझने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं. जांच जारी है और कार्टेल की संलिप्तता को लेकर गहराई से छानबीन की जा रही है.

इस दौरान एक और चौकानेवाला घटनाक्रम सामने आया है, मृतक परिवार से जुड़े चार व्यक्तियों में से दो का अभियोजक के कार्यालय से निकलने के कुछ ही मिनटों बाद अपहरण कर लिया गया. यह अपहरण एक सोची समझी साजिश लग रही है. इनमें से तीन को अगवा कर लिया गया, जबकि एक व्यक्ति किसी तरह भागने में सफल रहा. अधिकारियों का मानना है कि यह हमला हत्याकांड से जुड़े संभावित प्रतिशोध का हिस्सा हो सकता है. जांचकर्ता अब बचे हुए गवाह की गवाही का इंतजार कर रहे हैं, जिससे हत्या के पीछे की मंशा और अपराधियों की पहचान को लेकर नई जानकारी मिल सकती है.

एस्मेराल्डा फेरर गैरीबे, जिनके टिकटॉक पर 44,000 से अधिक फॉलोअर्स थे, अपनी ग्लैमरस लाइफस्टील और मादक पदार्थों से जुड़े गानों पर लिप-सिंक वीडियो बनाने के लिए जानी जाती थीं. उनके सोशल मीडिया कंटेंट में कार्टेल कल्चर के कुछ संकेत जरूर थे, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि वह या उनके पति डायरेक्ट ड्रग कार्टेल में शामिल थे या नहीं.

अधिकारियों का शक है कि गैरीबे के पति रॉबर्टो कार्लोस गिल लिसिया की मिचोआकेन में गाड़ियों की बिक्री और टमाटर की खेती से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां उन्हें अपराधियों के निशाने पर ले आई हों. जांच जारी है और हर एंगल से इस जघन्य हत्याकांड के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है.