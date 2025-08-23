भारत से TikTok को क्यों किया गया था बैन? प्रतिबंध अभी भी जारी, अफवाहों से सावधान रहें

TikTok | Facebook

TikTok Ban in India: केंद्र सरकार (Modi Govt) के सूत्रों ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि टिकटॉक पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है. यह बयान सोशल मीडिया पर कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा यह दावा किए जाने के बाद आया है कि वे टिकटॉक वेबसाइट (TikTok Website) एक्सेस कर पा रहे थे. सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और ऐसी खबरें पूरी तरह से भ्रामक हैं. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, "भारत सरकार ने टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई निर्देश नहीं दिया है. ऐसी कोई भी अफवाह या खबर पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है."

ये भी पढें: TikTok की भारत में वापसी? सरकार ने बताई सोशल मीडिया के दावों की सच्चाई

क्यों उड़ी अफवाह?

दरअसल, शुक्रवार सुबह कई लोगों ने बताया कि वे टिकटॉक की आधिकारिक वेबसाइट खोल पा रहे थे. हालांकि, उनमें से कोई भी अपने अकाउंट (TikTok Account) में लॉग इन करके वीडियो नहीं देख पा रहा था. साथ ही, यह ऐप मोबाइल ऐप स्टोर (Google App Store) पर भी उपलब्ध नहीं पाया गया.

2020 में लगा था बैन

गौरतलब है कि वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प (Galwan Valley Clash) के बाद भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध (Chinese Apps Ban) लगा दिया था. इन ऐप्स में वीचैट और हैलो (Wechat and Hello) जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी शामिल थे. उस समय खुफिया एजेंसियों ने सरकार को आगाह किया था कि इन ऐप्स के जरिए भारतीय उपयोगकर्ताओं का डेटा विदेश भेजा जा सकता है. सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और लोक व्यवस्था के मद्देनजर यह कदम उठाया था.

अब सुधर रहे भारत-चीन के संबंध

हाल ही में, भारत और चीन के संबंधों (India-China Relations) में कुछ नरमी आई है. दोनों देश सीमा से जुड़े तीन निश्चित व्यापार मार्गों - लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा और नाथू ला दर्रा - के जरिए व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं. इसके अलावा, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने और वीजा व्यवस्था को सरल बनाने पर भी बातचीत चल रही है.

अगले हफ्ते चीन जाएंगे PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi China Visit) 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं. इस दौरान पीएम मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे.

TikTok को लेकर सरकार सख्त

हालांकि, टिकटॉक पर प्रतिबंध को लेकर सरकार का रुख फिलहाल कड़ा है. आईटी मंत्रालय का मानना ​​है कि जिन खतरों की वजह से इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, वे अभी टले नहीं हैं. ऐसे में टिकटॉक या अन्य प्रतिबंधित ऐप्स की वापसी की कोई संभावना नहीं है.

सोशल मीडिया पर लगातार फैल रही अफवाहों को देखते हुए सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सिर्फ आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें और भ्रामक खबरों से बचें.