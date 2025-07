VIDEO: जुन्नर के कालू वॉटरफॉल में पर्यटक नदी में फंसा, युवकों ने दुपट्टे की मदद से निकाला बाहर, बाल बाल बची जान, पुणे का वीडियो आया सामने

पुणे, महाराष्ट्र: पुणे जिले के जुन्नर तहसील के कालू वॉटरफॉल से एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक पर्यटक नदी में फिसलकर खाई के किनारे जाकर फंस गया. नीचे गहरी खाई थी और कुछ ही देर में अगर उसको नहीं बचाया जाता तो उसकी जान जा सकती थी. इसी दौरान दुसरे पर्यटकों ने समझदारी का परिचय दिया और मफलर, दुप्पटे को बांधकर एक रस्सी बनाई गई और उसको बाहर खींच लिया, जिसके कारण इस युवक की बाल बाल जान बच गई. इस घटना का वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है कि युवक एकदम वाटरफल के किनारे पर लटका हुआ है और कुछ लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @fpjindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

वॉटरफॉल में फंसा पर्यटक

