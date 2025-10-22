Meesho IPO Update: 4250 करोड़ रुपये का इश्यू, 17.56 करोड़ शेयर... मीशो आईपीओ को लेकर आई बड़ी अपडेट

Upcoming Meesho IPO

Upcoming IPO: देश की प्रमुख ऑनलाइन मार्केटप्लेस मीशो लिमिटेड (Meesho IPO) ने सेबी में अपना अपडेटेड ड्राफ्ट आईपीओ (IPO) दाखिल किया है. इसका मतलब है, कि कंपनी अब अपने शेयरों को शेयर बाजार में लाने और नए निवेशक जुटाने की तैयारी कर रही है. विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम मीशो के लिए न केवल बाजार में मजबूत पहचान बनाने बल्कि भविष्य में विस्तार और विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

आईपीओ के बारे में जानकरी

मीशो का प्रस्तावित आईपीओ दो हिस्सों में होगा. पहला हिस्सा फ्रेश इश्यू है, जिसमें कंपनी 4,250 करोड़ रुपये तक नए शेयर जारी करेगी. दूसरा हिस्सा ऑफर फॉर सेल (OFS) है, जिसमें कुल 1,75,696,602 शेयर बिक्री (Offer For Sale) के लिए रखे जाएंगे. इस ऑफर फॉर सेल में कई बड़े निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, जिनमें एलिवेशन कैपिटल वी लिमिटेड (Elevation Capital V Ltd), पीक XV पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट्स वी (Peak XV Partners Investments V), हाईवे सीरीज 1 (Highway Series 1), वेंचर हाईवे एसपीवी एलएलसी (Venture Highway SPVs LLC), वाई कॉम्बिनेटर कॉन्टिन्यूटी होल्डिंग्स I एलएलसी (Y Combinator Continuity Holdings I LLC), विदित आत्रेय (Vidit Athreya), मैन हे तम (Main He Tama), Sanjeev Kumar (संजीव कुमार), वीएच कैपिटल (VH Capital), वीएच कैपिटल XI (VH Capital XI) और गोल्डन समिट शामिल हैं. इस कदम से कंपनी नए निवेशकों तक पहुँच बनाएगी और पुराने निवेशकों को अपनी हिस्सेदारी बेचने का मौका मिलेगा.

जुटाई गई राशी का उपयोग

मीशो ने बताया कि फ्रेश इश्यू से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कंपनी के विभिन्न कामों के लिए किया जाएगा. इसमें मीशो टेक्नोलॉजीज की क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, एआई (AI) और मशीन लर्निंग टीम्स के वेतन का भुगतान, और मार्केटिंग व ब्रांड प्रमोशन शामिल हैं. इसके अलावा, कुछ राशि का उपयोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ और सामान्य कॉरपोरेट खर्चों के लिए भी किया जाएगा. कंपनी का कुल आईपीओ साइज और वैल्यूएशन बाद में तय किए जाने वाले प्राइस बैंड पर निर्भर करेगा.

आईपीओ का अलॉटमेंट

मीशो के प्रस्तावित आईपीओ में कुल शेयरों का बंटवारा इस प्रकार होगा:

75% शेयर केवल क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (QIBs) के लिए आरक्षित होंगे.

15% शेयर नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) के लिए होंगे.

10% शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स (RIs) के लिए रखे जाएंगे.

आईपीओ मैनेजमेंट

मीशो के इस आईपीओ के बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया, मॉर्गन स्टेनली इंडिया, एक्सिस कैपिटल और सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स हैं. इस आईपीओ के रजिस्ट्रार का काम केफिन टेक्नोलॉजीज (KFin Technologies) संभालेगी.

कंपनी के बारे में

मीशो एक मल्टी-साइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो ई-कॉमर्स में चार मुख्य हिस्सेदारों जैसे ग्राहक (Consumers), विक्रेता (Sellers), लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स (Logistics Partners) और कंटेंट क्रिएटर्स (Content Creators) को जोड़ता हैर. रिपोर्ट्स के अनुसार, जून 2025 तक समाप्त पिछले 12 महीनों में मीशो भारत का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, जिसमें सबसे अधिक ऑर्डर और लेन-देन करने वाले ग्राहक (ट्रांजैक्टिंग यूजर्स) थे.

कंपनी का लक्ष्य सभी उपभोक्ता सेगमेंट्स के लिए ई-कॉमर्स को सुलभ, किफायती और आकर्षक बनाना है. मीशो की खासियत है ‘हर दिन कम कीमतें’ (Everyday Low Prices) जिससे ग्राहकों को हमेशा किफायती कीमतों पर उत्पाद मिलते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वित्तीय निर्णय लेने से पहले स्वतंत्र पेशेवर सलाह लें. लेखक और प्रकाशक इस जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय या कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे. सभी निवेश जोखिमों के अधीन होते हैं और पाठकों को सावधानी से विचार करने की सलाह दी जाती है.