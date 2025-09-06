Afghanistan Earthquake: ली छ्यांग ने अफगानिस्तान में आए भूकंप पर अफ़गान प्रधानमंत्री ली छ्यांग को संवेदना संदेश भेजा

भूकंप की प्रतीकात्मक तस्वीर (Image Generated by AI)

बीजिंग, 6 सितंबर : चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने हाल ही में अफगानिस्तान (Afghanistan) में आए भूकंप पर अफ़गान प्रधान मंत्री मोहम्मद हसन अखुंद को संवेदना संदेश भेजा.

ली छ्यांग ने चीन सरकार और चीनी जनता की ओर से इस भूकंप के मृतकों के प्रति शोक प्रकट किया और मृतकों के परिजनों को संवेदना दी. उन्होंने कहा कि चीन अफगानिस्तान को यथासंभव राहत पहुंचाने और अफगान जनता को विपत्ति का मुकाबला कर पुनरुत्थान करने के लिए मदद देने को तैयार है. यह भी पढ़ें : शी चिनफिंग ने चीन-रूस मित्रता, शांति व विकास समिति के 15वें सत्र को बधाई संदेश भेजा

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी को भी संवेदना संदेश भेजा.