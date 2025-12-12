How MS Dhoni Saved Virat Kohli Career: विराट कोहली की सफलता के पीछे MS धोनी का बड़ा योगदान? पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल सुनाई आपबीती घटना, देखें वायरल वीडियो

एमएस धोनी, विराट कोहली और उमर अकमल(Photo X@ICC and X@Maahii_Patel)

How MS Dhoni Saved Virat Kohli Career: भारतीय क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का रिश्ता हमेशा से चर्चा का विषय रहा है. दोनों खिलाड़ियों ने कई मौकों पर एक-दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसा जताया है. एक बार फिर यह बंधन सुर्खियों में है, और वजह है पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ उमर अकमल का एक पुराना वीडियो, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उमर अकमल एक ऐसी घटना का ज़िक्र करते हैं, जब 2013 में संघर्ष के दौर से जूझ रहे विराट कोहली को धोनी ने बाहर होने से बचाया था.

वायरल वीडियो में उमर अकमल बताते हैं कि एक बार भारतीय टीम के साथ डिनर के दौरान धोनी को एक चयनकर्ता का फोन आया. चयनकर्ता ने कोहली की खराब फॉर्म को देखते हुए उन्हें टीम से बाहर करने की सलाह दी. उस समय विराट लगातार रन बनाने में नाकाम हो रहे थे और उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था.

उमर अकमल ने एमएस धोनी और विराट कोहली के बारे में खुलकर बात की

Umar Akmal, MS Dhoni, Virat Kohli pic.twitter.com/nFzn4edoNp

अकमल के अनुसार, चयनकर्ता की बात सुनने के बाद धोनी ने एक चौंकाने वाला लेकिन बेहद जिम्मेदाराना जवाब दिया. धोनी ने कहा कि अगर खराब फॉर्म के आधार पर किसी को बाहर करना है, तो वे खुद बाहर होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे भी कुछ मैचों में रन नहीं बना पा रहे थे. धोनी के इस जवाब ने चयन समिति सदस्य को भी निरुत्तर कर दिया, और उन्होंने कोहली को टीम से न हटाने का निर्णय लिया. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि धोनी न सिर्फ एक महान कप्तान थे, बल्कि अपने खिलाड़ियों के सबसे बड़े संरक्षक भी थे. आज विराट कोहली जिस ऊंचाई पर हैं, उसमें धोनी के विश्वास और समर्थन की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.