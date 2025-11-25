Pakistan Airstrike Afghanistan: अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का एयरस्ट्राइक, 9 बच्चों समेत 10 की मौत; दोनों देशों में बढ़ा तनाव

(Photo : X)

Pakistan Airstrike Afghanistan: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अफगान तालिबान सरकार ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने सोमवार देर रात अफगानिस्तान की सीमा वाले इलाकों पर हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 10 लोगों की जान चली गई. मारे गए लोगों में 9 बच्चे और एक महिला शामिल बताई जा रही है. इस हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में और खटास आने की आशंका जताई जा रही है.

ये भी पढें: Bhiwandi Kidnapping Cases: महाराष्ट्र के भिवंडी में नाबालिग बच्चों के अपहरण की घटनाएं बढ़ने से दहशत, एक हफ्ते में सात लापता

एयरस्ट्राइक में मासूमों की मौत का आरोप

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पाकिस्तान की सेना ने खोस्त प्रांत में एक आम नागरिक के घर पर बम गिराया. उनके मुताबिक इस हमले में पांच लड़के, चार लड़कियां और एक महिला की मौत हो गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों में रोष फैल गया और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

तालिबान ने यह भी बताया कि कुनार और पाकटिका प्रांतों के सीमावर्ती इलाकों पर भी एयरस्ट्राइक की गई, जिसमें चार और नागरिक घायल हुए हैं. अफगानिस्तान ने इन हमलों को "सीमा उल्लंघन" और "आतंकी कार्रवाई" बताया है.

बढ़ते आतंकी हमलों पर पाकिस्तान की सख्ती

उधर पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर आतंकी संगठन पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं. पाकिस्तानी अधिकारियों का आरोप है कि अफगान सीमा से संचालित समूह सुरक्षा बलों पर लगातार हमले कर रहे हैं.

हमलों के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान के जालालाबाद स्थित काउंसलेट अधिकारी शफक़तुल्लाह खान ने नंगरहार प्रांत के गवर्नर मुल्ला मुहम्मद नईम अखुंद से मुलाकात की. माना जा रहा है कि यह मुलाकात बढ़ते तनाव और हाल ही में पेशावर में हुए आत्मघाती हमले को लेकर हुई, जिसमें तीन सुरक्षाकर्मी मारे गए थे.

दोनों देशों में तनाव और बढ़ने की आशंका

अफगान सरकार ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि किसी भी आतंकी गतिविधि से उनका कोई संबंध नहीं है. हालांकि लगातार हो रहे हमलों और एयरस्ट्राइक के चलते दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो सीमा पर संघर्ष और बढ़ सकता है.