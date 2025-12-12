Lionel Messi's GOAT India Tour: लियोनेल मेस्सी जल्द करेंगे भारत का दौरा, FIFA World Cup विजेता कप्तान से हाथ मिलाने और सेल्फी के लिए देने होंगे 10 लाख रुपए

Lionel Messi's GOAT India Tour: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर और फीफा विश्व कप विजेता कप्तान लियोनेल मेस्सी अब जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं. लंबे समय से इंतजार कर रहे भारतीय फैंस के लिए यह बड़ी खुशखबरी है. मेस्सी 13 दिसंबर को भारत पहुंचेंगे और उनका बहुप्रतीक्षित GOAT Tour 2025 तीन दिनों तक चलेगा. यह टूर 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक भारत के चार बड़े शहरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली में आयोजित होगा. इस टूर का रोमांच जितना बड़ा है, उतना ही चौंकाने वाला इसका टिकट मूल्य भी है. मेस्सी से हाथ मिलाने और उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए आयोजकों ने विशेष टिकट की कीमत 10 लाख रुपए तय की है. इन प्रीमियम टिकटों में फैंस को मेस्सी से करीब से मिलने का मौका मिलेगा. यह टिकट आम प्रवेश टिकटों से बिल्कुल अलग हैं, जिन्हें ₹4000 से शुरू होने वाली कीमतों पर खरीदा जा सकता है.सोने-चांदी से भी महंगा फीफा विश्व कप का टिकट! रेट्स ने बढ़ाईं फैंस की धड़कनें, जानें कैसे करें फुटबॉल वर्ल्ड कप टिकट बुकिंग

लियोनल मेसी मियामी से 13 दिसंबर की सुबह 1:30 बजे कोलकाता पहुंचेंगे. इस बीच वह कुछ समय के लिए दुबई में रुकेंगे. शनिवार को सुबह 9:30 बजे से उनका मीट-एंड-ग्रीट सेशन शुरू होगा. इसके बाद उनके 70 फुट लंबे स्टैच्यू का वर्चुअल अनावरण होगा. इसके बाद मेसी युवा भारती क्रीड़ांगन जाएंगे. उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अभिनेता शाहरुख खान और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली मौजूद रह सकते हैं. कोलकाता में मेसी एक फ्रेंडली मैच भी खेलेंगे. आयोजकों ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम के लिए 78,000 सीटें सुरक्षित रखी हैं. इसके लिए टिकटों की कीमत 7,000 रुपये तक है.

लियोनेल मेस्सी से मिलने में 10 लाख रुपये लगेंगे

लियोनेल मेस्सी का टिकट(Photo Messi @district)

मेस्सी इंटर मियामी क्लब से यात्रा कर रहे हैं और उनका चार्टर्ड विमान 13 दिसंबर की रात लगभग 1:30 बजे (IST) कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेगा. उनके आगमन को लेकर फैंस में भारी उत्साह देखा जा रहा है, और सुरक्षा की दृष्टि से भी विशेष इंतज़ाम किए जा रहे हैं. GOAT Tour 2025 के तहत मेस्सी विभिन्न शहरों में फैंस से मुलाकात, इंटरैक्शन सेशन, पब्लिक अपीयरेंस और फुटबॉल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे. माना जा रहा है कि यह किसी भी फुटबॉल सुपरस्टार का भारत में अब तक का सबसे भव्य निजी दौरा हो सकता है.