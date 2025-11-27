VIDEO: वॉशिंगटन DC से कुछ दूर व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, हमले पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा- मिलेगी सजा
Washington DC shooting live Video: वॉशिंगटन डीसी के डाउनटाउन इलाके में व्हाइट हाउस से लगभग 2 किलोमीटर दूर फायरिंग की घटना हुई है. इस हमले में दो नेशनल गार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संदिग्ध हमलावर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया.

सीबीएस न्यूज़ ने बताया कि आरोपी की पहचान रहमानुल्लाह लाकनवल के रूप में हुई है, जो एक अफगान नागरिक है और वर्ष 2021 में अमेरिका में प्रवेश किया था. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है, और आसपास के नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है. यह भी पढ़े: Indian Student Shot Dead in US: अमेरिका में भारतीय छात्र की गोलीमार कर हत्या, शिकागो शॉपिंग मॉल में हुई फायरिंग

ट्रंप का बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को लेकर कड़ा बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने दो नेशनल गार्ड जवानों को गोली मारी, वह खुद भी गंभीर रूप से घायल है, लेकिन इसके बावजूद उसे इसके लिए कड़ी सज़ा भुगतनी होगी। राष्ट्रपति ने इसे गंभीर सुरक्षा घटना बताते हुए कहा कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिलेगी.

राष्ट्रपति ट्रंप ने नेशनल गार्ड, सेना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सराहना करते हुए कहा कि ये सभी हमारे देश की महान शक्ति हैं। उन्होंने घायल जवानों और उनके परिवारों के लिए संवेदनाएं व्यक्त कीं और कहा कि पूरा राष्ट्र इस मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने सुरक्षा बलों के मनोबल की प्रशंसा करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी वे पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा कर रहे हैं.

घटना के समय ट्रंप राजधानी में मौजूद नहीं

घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप राजधानी में मौजूद नहीं थे. वह थैंक्सगिविंग अवकाश के लिए फ्लोरिडा में थे. प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है. राष्ट्रपति ने यह भी आश्वासन दिया कि वे और राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े सभी लोग इस कठिन समय में नेशनल गार्ड और सुरक्षा एजेंसियों के साथ हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं.